Le prêt numérique en Europe, panorama et problématiques

Préparé par le groupe d'experts juridiques d'Eblida, ce rapport a trait au prêt numérique, soit le fait de « rendre un contenu numérique accessible pour un temps limité et sans en tirer d'avantage économique ou commercial, direct ou indirect ». Neuf pays de l'Union européenne et leur système de prêt respectif ont été pris en compte dans cette étude, qui propose surtout, en attendant plus de données, un panorama de différentes méthodes mises en œuvre.

Les considérations méthodologiques qui ouvrent l'étude laissent mesurer l'ampleur du chantier. Réaliser des comparaisons entre les différents pays et systèmes relève des écuries d'Augias, tant les nuances sont importantes : ainsi, comment mesurer le succès d'une offre de prêt numérique si les usages, les conditions et les catalogues sont différents d'un pays à l'autre ?

Eblida tire tout de même quelques conclusions, et avance même que « le niveau du prêt numérique dans les bibliothèques européennes est extrêmement et anormalement bas ». « La diversité des solutions mises en œuvre au niveau national montre qu'il est complexe de définir un modèle commun, et qu'une solution de prêt numérique européenne doit encore être définie. »

Force est de constater, par ailleurs, que les bibliothécaires de nombreux pays européens, à l'exception du Danemark, « ne sont pas satisfaits des conditions » du prêt numérique. En France, notamment, le système Prêt Numérique en Bibliothèque (PNB) est encore très loin de faire l'unanimité, tout comme les tarifs et conditions imposés par certains éditeurs, jugés prohibitifs et trop restrictifs par les professionnels.

Le Danemark en tête

Dans le débat, l'édition assure qu'un prêt numérique trop permissif conduirait à une baisse substantielle des achats de livres numériques — elle avait d'ailleurs produit sa propre étude sur le sujet — entrainant les auteurs dans son opposition. Auteurs qui, de leur côté, sont souvent bien peu informés des prêts de leurs ouvrages et des rémunérations qui en découlent, laissées à la discrétion contractuelle.

Une loi sur le droit de prêt numérique permettrait de mettre à plat et de réguler l'ensemble des conditions, mais l'Union européenne a loupé le coche de la dernière directive européenne sur le droit d'auteur.

Dans son rapport, Eblida constate la différence très importante des volumes prêtés, lorsque l'on compare les titres imprimés et les titres numériques. Les taux très faibles de prêt constituent aussi une anomalie dans des pays où la littératie numérique au sein de la population, la capacité à utiliser des services numériques, est importante.

Le Danemark fait figure d'exception, avec 1,2 prêt numérique par habitant en 2021 (contre 0,01 en France en 2020). Le prêt numérique y a été institué depuis 2000, avec une rémunération, bien entendu, pour les auteurs. Les sept éditeurs les plus importants du pays ont quitté le système en 2016, avant d'y revenir en 2018, après des négociations. À présent, le système de prêt numérique, connu sous le nom de eReolen au Danemark, fait figure d'outil très efficace de lutte contre le piratage, ce qui laisse mesurer son succès...

L'étude complète d'Eblida est accessible ci-dessous.

