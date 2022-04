Prêt numérique en Europe : des conséquences ambiguës sur le marché

Pendant BolognaBookPlus, la série de rencontres et conférences pour les professionnels de l’édition organisée par la Bologna Children’s Book Fair, les résultats d’une étude commandée par la Fédération des éditeurs européens (FEP) à GfK sur les marchés suédois, français et italien ont été présentés. Enrico Turrin a notamment expliqué les résultats de la recherche concernant le prêt numérique dans les bibliothèques.

« Le prêt numérique est une grande opportunité pour augmenter la lecture en Europe », a commenté Ricardo Franco Levi, président de l’AIE et vice-président de la FEP, « en même temps il est important d’étudier les effets sur le marché du livre (…) », comme le rapporte Il Giornale della Libreria.

Plusieurs tensions sous-tendent les évaluations qui peuvent être faites sur le prêt numérique : par exemple, la tension entre la protection des droits d’auteur et de la soutenabilité du marché d’une part, et l’importance de la diffusion de la lecture et de l’information d’autre part.

Les résultats de l’enquête

Selon les recherches menées dans le cas de l’Italie, les usagers des bibliothèques qui empruntent uniquement des supports physiques (livres imprimés ou CD) sont 72,7 % du total, quand 15,6 % des usagers empruntent uniquement des supports numériques et 11,7 % combinent les deux supports.

En France, par contre, 76,9 % des usagers n’empruntent que des supports physiques, 11,2 % que des supports numériques, 11,9 % les deux. En Suède notamment, le prêt numérique gagne des parts d’utilisateurs extrêmement importantes.

La recherche montre que ceux qui utilisent le prêt numérique ont généralement des revenus plus élevés et un niveau d’éducation plus élevé.

Les conséquences sur le marché du livre

Si nous demandons à ceux qui utilisent ce mode d’utilisation comment cela a affecté leur achat de livres imprimés et de CD d’une part, et de livres numériques ou de livres audio d’autre part, les résultats montrent que dans le cas de la Suède, 45 % des utilisateurs n’achètent plus ou achètent moins de livres imprimés qu’auparavant, tandis que 30 % n’achètent plus ou achètent moins de livres numériques qu’auparavant. Les pourcentages correspondants pour la France sont de 36 % (livres imprimés) et 20 % (livres numériques), pour l’Italie 37 % et 18 %.

Enfin, il convient de noter qu’en Suède, 16 % des personnes interrogées n’ont jamais acheté de livres numériques (en France, 13 % seulement, en Italie, 3 %), un chiffre qui, selon Turrin, « est au moins partiellement dû à la présence de services de prêt depuis les premiers jours du marché numérique ».

Sauf dans le cas de l’Allemagne, le pourcentage de ceux qui achètent moins de livres imprimés en raison du prêt numérique est toujours plus élevé que le pourcentage correspondant pour les livres numériques et les livres audio numériques : il apparaît donc que le prêt numérique a un effet particulièrement observable sur les ventes des livres imprimés et, dans une moindre mesure, celles des livres numériques.

crédits photo : Unsplash