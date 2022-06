Bescherelle : 180 ans de linguistique, entre repères et disputes

1842 - 2022 : 180 ans, ça se fête. La collection Bescherelle, qui a aidé de nombreuses générations de français dans l'apprentissage de leur langue, fut nommée en l'honneur du lexicographe et grammairien du XIXe siècle, Louis-Nicolas Bescherelle. La marque naît en 1842, avec la parution du du premier Dictionnaire des huit mille verbes usuels de la langue française.

Ce 15 juin, est donc sorti en librairies Chronologie de l'histoire de la langue française, chez Hatier : avec 112 dates-clés, l'ouvrage met l'accent sur les rencontres, la richesse des origines de notre langue, qui est le résultat d’une longue histoire commencée il y a plus de 6 000 ans au contact d’autres cultures.

Pour prolonger la découverte, Bescherelle lance aussi une série de 10 podcasts afin de raconter, aussi, la langue à l'oral. Egalement intitulée « L’histoire de la langue française », elle sera contée par Jean Pruvost, directeur de l'ouvrage, chroniqueur de langue et habitué des studios.

Sur Twitter, des justiciers de l'orthographe

Malgré sa vieillesse apparente, le Bescherelle tente encore et toujours de se moderniser. Sur Twitter, le compte @BescherelleFR, créé en 2014, a permis au livre rouge de s'exporter dans le monde numérique. « C'était notre entrée sur les réseaux sociaux. Et c'était sympa de voir combien de gens s'intéressaient à la langue et aux fautes de français. », a déclaré à l'AFP Véronique Cabon-Tournier, des éditions Hatier. Le succès du compte, qui mêle humour et cours de français, permet aux petits livres de se hisser, tous les ans, en tête des ventes à la rentrée.

La création du compte a d'ailleurs fait suite à celle de Bescherelle Ta Mère, dont le créateur, Sylvain Szewczyk, se définit très ironiquement comme un « Justicier de l’orthographe ». Présent dans un site internet et sur les réseaux sociaux, Bescherelle Ta Mère met plutôt en avant les fautes de français les plus absurdes, plutôt que celles plus communes, comme le fait le compte officiel de Bescherelle.

"Nous ne sommes pas un dictionnaire"

Parfois, quelques critiques s'élèvent contre les petits ouvrages rouges. Les pédagogues d’éducation nouvelle, comme Célestin Freinet, ont longtemps critiqué les manuels, supports intemporels qui empêchent une réflexion autonome des élèves. Ces derniers reflètent en effet une vision de l'enseignement très stricte : se fondant sur un apprentissage par coeur, ils ne prennent pas en compte, selon Sylvain Wagnon, l'évolution de l'enseignement.

A l'instar de l'Académie française – qui avait décrit un véritable « péril mortel » –, le Bescherelle se prononce, dans Histoire de la langue française, contre l'écriture inclusive et le point médian. Si les débats à son propos ont commencé dès les années 1970, ils sont aujourd'hui presque hebdomadaires. Le langage inclusif vise à assurer une égalité des genres dans la langue française. Donc, de rendre visibles des femmes et des personnes non binaires, à l’oral ou à l’écrit, en s’opposant à l’idée que le masculin et les hommes représenteraient l’universel. Selon le manuel, l'utilisation du point médian et de l'inclusif « ne contribue pas à simplifier l'orthographe » et « ne correspond pas à une prononciation ».

Des médias comme La Déferlante ont mis en avant quelques conseils pour inclure tous les genres dans les énoncés, sans employer le point médian : privilégier l'utilisation de mots épicènes, comme « les enfants » au lieu des filles et des garçons, ou « la direction » au lieu du directeur ou de la directrice. Le magazine préconise également d’exprimer le féminin et le masculin, sous forme de doublets : « Les français et les françaises. »

Si le débat sur l'écriture inclusive n'a pas fini de déchaîner le monde médiatique, le Bescherelle ne s'y est pas encore opposé sur ses comptes sociaux - simplement dans son ouvrage. Et, après plusieurs règles considérées comme « directives », l'éditrice du Bescherelle l'assure : « On connaît le système français, l'enseignement très centralisé, l'attachement au bien-parler et au bien-écrire... Ce besoin de références se fait ressentir. Mais nous ne sommes pas un dictionnaire, ni une autorité qui légifère ».

Crédits illustration : Bescherelle