L'auteur le mieux payé du monde horrifié : l'édition rejetterait ses vieux mâles blancs

Créateur des personnages Alex Cross et Michael Bennett, pour lesquels il a développé des séries aux nombreux ouvrages, mais aussi de dizaines d'autres livres, James Patterson vend des exemplaires par palettes, aux États-Unis et dans le monde entier. Forbes estimait sa fortune à plus de 800 millions $ en 2019, faisant de lui un des écrivains les plus riches du monde.

Régulièrement, Patterson partage d'ailleurs une (petite) partie de sa fortune avec les libraires et bibliothèques scolaires américaines et britanniques, en guise de remerciements, par le versement de bourses annuelles.

Sa dernière campagne de promotion — pour un livre coécrit avec Dolly Parton — a toutefois pris un tour particulier, à l'occasion d'un entretien accordé au Times, au Royaume-Uni. Au fil de la conversation, James Patterson a en effet lâché (à dessein ?) que les auteurs blancs âgés étaient les victimes « d'une autre forme de racisme » dans l'édition, mais aussi le cinéma et la télévision.

« Est-il possible de trouver un boulot ? Oui. Est-ce compliqué ? Oui. C'est encore plus dur pour les auteurs âgés. Vous ne croisez pas souvent d'auteurs blancs de 52 ans », indique-t-il.

Évidemment, les déclarations ont fait les affaires du Times, qui titre d'ailleurs « James Patterson : les auteurs blancs âgés sont victimes de “racisme” ». Les propos de l'auteur ont créé, dès leur publication, la polémique, au Royaume-Uni comme aux États-Unis, deux pays où le secteur de l'édition s'efforce de se diversifier depuis plusieurs années.

Le « racisme inversé » en étendard

Poussés par des ONG, le grand public, des auteurs, mais aussi par différentes législations sur le sujet, les éditeurs américains ont entrepris depuis plusieurs années une diversification, tant des profils des auteurs publiés que de leurs employés. Cette dernière s'accompagne d'une évaluation régulière — les statistiques ethniques sont largement autorisées outre-Atlantique.

Fin 2021, le groupe Penguin Random House, l'un des plus importants de l'édition mondiale, relevait que les auteurs caucasiens représentaient 76 % de ses livres publiés durant la période 2019-2021, alors que la population générale des États-Unis ne compte que 60 % de Blancs. Par ailleurs, 74 % des travailleurs du groupe se classent parmi les Caucasiens, ce qui tend à renforcer le déséquilibre, selon le groupe d'édition.

Au sein du groupe Hachette, qui publie les livres de James Patterson, les données ne sont pas plus engageantes : en 2020, parmi les auteurs signant un premier contrat d'édition avec une maison du groupe, 7 sur 10 étaient blancs. Et 80 % des cadres le sont aussi, selon un rapport du groupe.

Ce manque de diversité peut avoir un effet sur les rémunérations des auteurs, avec des déséquilibres observés sur les montants des à-valoir accordés ou des pourcentages de droit d'auteur. L'autrice Leah Johnson a rappelé cette réalité à James Patterson, indiquant que « les auteurs issus de la diversité galèrent encore à payer leurs loyers et sont payés sous les minimums réglementaires, mais, s'il vous plait, rappelez-moi encore à quel point le racisme heurte les auteurs âgés blancs ».

Sans forcément pencher du côté de la théorie raciste du « grand remplacement », en l'appliquant à l'édition — ce que certains lui reprochent —, Patterson semble tout de même s'être laissé aller à pointer des cas de « racisme inversé » — réels ou supposés. Et ce, alors qu'un racisme systémique subsiste de manière évidente dans le secteur de l'édition aux États-Unis.

Si les cadres du groupe Hachette n'ont pas commenté les propos de Patterson — et pour cause —, Lisa Lucas, éditrice au sein de la maison Pantheon Book (groupe Knopf Doubleday, Penguin Random House) n'a pas hésité à les qualifier de « bêtises », auxquelles le best-seller ne serait pas seul à croire.

Lutte antiraciste et antisexiste ont en effet fait naitre, aux États-Unis comme ailleurs, un mouvement réactionnaire qui passe aussi par la victimisation et que, dans l'édition américaine, des responsables républicains et des auteurs aux idées nauséabondes ont souvent fait valoir...

Photographie : James Patterson, aux côtés de Donald Trump et Melania Trump, en 2019 (The White House, domaine public)