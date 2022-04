Femmes dans le milieu littéraire : décrire des inégalités persistantes 

En effet, en matière de visibilité, de reconnaissance, de pertinence et d’influence, les femmes sont encore et toujours désavantagées, ce qui se manifeste du canon littéraire à la rémunération des écrivaines.

Les femmes moins récompensées ?

L'étude préliminaire de l'Université de Bâle sur les relations de genre dans le secteur culturel suisse confirme que les femmes sont sous-représentées dans les postes de direction, que les femmes artistes et leurs œuvres reçoivent plus rarement des prix et que les femmes gagnent moins que les hommes.

En comparaison avec d'autres, la littérature est le secteur qui s'en sort le mieux en termes de chiffres. Mais « les apparences sont trompeuses », affirme Nicole Pfister Fetz, secrétaire générale de l'A*dS Autrices et auteurs de Suisse. « Dans la littérature, les femmes sont certes présentes dans de nombreux domaines, mais lorsqu'il s'agit de visibilité, de rapports de pouvoir ou de revenus, la situation est tout simplement décevante ».

Les maisons d'édition de Suisse alémanique continuent de publier un cinquième d'œuvres d’autrices en moins par rapport aux auteurs, un chiffre constant au cours des trois dernières années. Seules 15% des pièces de théâtre jouées sont écrites par des femmes. Il existe également un déséquilibre massif dans la couverture médiatique : dans tous les médias, à l'exception des magazines féminins, les auteurs masculins sont plus souvent et plus largement commentés dans les critiques littéraires : Le rapport est de « 2 à 1 » ; dans le domaine des livres spécialisés et des romans policiers, il est même de « 5 à 1 ».

Des inégalités salariales persistantes

Les femmes autrices gagnent nettement moins que les auteurs, seules 8% des femmes en Suisse gagnent plus de 21.000 CHF par année grâce à leur activité littéraire, contre 30% des hommes – sachant que 60% des créateurs culturels en Suisse doivent vivre avec un revenu de 40.000 CHF par an. Dans de nombreuses anthologies, y compris celles qui ont été publiées récemment et qui servent souvent de base à la constitution d’un genre ou d'un canon, les femmes sont toujours massivement sous-représentées.

Et dans les prix littéraires, la proportion de femmes est souvent meilleure lorsque le jury doit évaluer les textes de manière anonyme. « Pour qu'à l'avenir, la littérature féminine trouve sa place dans le canon, nous avons besoin d'un état des lieux et d'idées pour un meilleur équilibre à tous les niveaux de l'activité littéraire ». Lucia Lanz, lectorat/relations publiques à Lenos Verlag.



Le symposium Femmes* dans le milieu littéraire des 18 et 19 juin au Centre Paul Klee est un point de départ. Durant ces deux journées au Centre Paul Klee à Berne, des autrices, organisatrices, journalistes, éditrices ainsi que des expertes du domaine de la recherche et de la promotion de la littérature issues des quatre régions linguistiques traiteront, avec les participantes, de problèmes spécifiques à la discrimination à l’encontre des femmes dans la branche de la littérature : autopromotion, travail de care, honoraires, structures de pouvoir ou image de la femme dans la littérature.

Avec Flurina Badel (RTR, Festival LitteraturA Nairs), Christine Chenaux (Office fédéral de la culture), Reina Gehrig (Pro Helvetia), Nina George (autrice, European Writers’ Council), Dana Grigorcea (autrice, Telegramme Verlag), Sabine Haupt (Université de Fribourg), Pascale Kramer (autrice), Lucia Lanz (Lenos Verlag), Martina Läubli (NZZ am Sonntag), Anne-Christine Liske (far° Nyon), Marguerite Meyer (SLAM ALPHAS), Nicole Pfister Fetz (A*dS), RAUF (Sarah Elena Müller & Julia Weber), Julia Reichert (Theater Neumarkt), Noémi Schaub (Paulette éditrice) & Anna Sommer (illustratrice).



Le 18 juin à 19h : Lecture publique avec Zaher Al Jamous, Carin Caduff, Laura di Corcia, Friederike Kretzen, Dragica Rajčić et X Schneeberger.



