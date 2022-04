Au Fort d'Ivry, la bande dessinée en résidence 

Si le Fort d'Ivry était, au XIXe siècle, un élément important de la ceinture défensive de Paris, son aspect militaire est aujourd'hui définitivement mis de côté. Lieu d'accueil de l'ECPAD depuis 1948, il devient aujourd'hui le théâtre de la Résidence au Fort, qui débutera avec l'artiste Séra.

Né au Cambodge, Séra trouve refuge dans l'enceinte de l'ambassade de France avec sa famille, lors de la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges en 1975. Une histoire d'enfance qui aura probablement inspiré son ambition pour cette résidence : le projet narratif et visuel porte sur l’histoire de l’Indochine française de 1945 à 1954. Son récit évoquera le coup de force du 9 mars 1945, date de la prise de contrôle total de l’Indochine française par l’Empire du Japon, que son armée occupait depuis 1940.

Un véritable rappel, donc, aux origines de l'ECPAD : en février 1915, en réaction à la propagande par l’image conduite par l’Allemagne, le ministère de la Guerre crée la Section cinématographique de l’armée (SCA), devenue SPCA, puis le Service cinématographique de l’armée, installé depuis 1948 au Fort d'Ivry.

Séra entend ainsi rendre hommage à tous ceux qui ont écrit, photographié et filmé les événements, tels que les écrivains et journalistes Jean Lartéguy, Lucien Bodart, Erwan Bergot, Jean Hougron et Graham Green, et les réalisateurs Pierre Schoendoerffer et Raoul Coutard.

« Je suis honoré d’avoir été retenu pour cette première résidence d’artiste : les recherches historiques que je vais pouvoir mener à travers les archives photographiques et cinématographiques de l’ECPAD me permettront de donner une plus grande force à mon récit, cela afin de transmettre cette période de l’Histoire au plus grand nombre », a déclaré Séra dans un communiqué.

Phouséra Ing, de son vrai nom, a d'ailleurs publié plusieurs ouvrages sur la guerre du Cambodge, tels que L’Eau et la Terre et Lendemains de cendres, parus aux éditions Delcourt en 2005 et 2007. Plus récemment, en 2018, il en a fait le sujet de son récit graphique publié chez Marabout : Concombres Amers. Les racines d’une tragédie, 1967-1975.

L’ECPAD accompagnera l’artiste dans ses recherches et ses démarches pour recueillir toutes les informations dont il a besoin afin de mener à bien son projet, en mettant notamment à sa disposition divers dispositifs et opportunités : accès aux archives, expérience de tournage, soutien financier...

En ouvrant ses archives à différentes expressions artistiques, l’ECPAD, dans le cadre de sa stratégie culturelle, s’est engagé dans une dynamique de création et a ainsi initié des projets artistiques dès 2017. Deux studios ateliers, dont l’aménagement est inspiré par l’univers ouvrier et la décoration des usines, permettent d'ailleurs aux artistes un espace de travail individuel et séparé du Fort d'Ivry.

Une illustration réalisée par Séra pour son projet consacré à l’histoire de la bataille d’Indochine

Fort de ce premier choix - Séra ayant été sélectionné parmi quatre finalistes par un jury composé de trois représentants de l’ECPAD, d’un représentant de la DPMA et de deux auteurs membres de l’ADAGP, Emmanuel Guibert et Catel -, l'ECPAD prépare actuellement sa deuxième résidence. Dédiée, cette fois-ci, à un auteur ou une autrice d'album ou bande dessinée jeunesse, elle aura pour objectif de raconter une histoire inspirée de faits réels historiques, ou bien créée de toutes pièces à partir des archives de l’ECPAD ou de son histoire et de ses missions - notamment celles des « soldats de l’image ». La résidence aura lieu au troisième trimestre 2022 ou premier trimestre 2023.

Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 20 mai 2022. L’ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques) offre au résident une bourse de vie de 2000 € par mois, soit un total de 6000 €. De son côté, la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA) du ministère des Armées apporte son soutien financier à une coédition de l’œuvre réalisée pendant la résidence, en partenariat avec un éditeur privé.

Plus d'informations à cette adresse.

Crédits : Séra, Facebook / Fort d'Ivry, © Benjamin Chabert/Défense/Ecpad