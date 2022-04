Rencontre avec Julia Quinn, la véritable Lady Whistledown de Bridgerton

Julia Quinn laisse rêveur : après la première saison portée sur Netflix, sa famille Bridgerton a tout bonnement remis au goût du jour le style Robe Empire — une taille très haute, juste sous la poitrine, inspirée semble-t-il par l’impératrice Joséphine de Beauharnais (celle de Napoléon Ier) qui en possédait des milliers d’après la légende.

Mais, explique Hélène Fiamma, directrice des éditions J’ai Lu, Julia incarne aussi un exemple de relation... avec son éditrice. « Depuis son premier roman, Splendide, sorti en 1995, Julia travaille avec la même éditrice, au sein de la même maison d’édition. » La jeune romancière avait alors 24 ans, en signant son premier ouvrage avec Lyssa Keusch, au sein du groupe HarperCollins.

30 années de collaboration

À l’initiative de Margaret Calpena, son éditrice chez J’ai Lu, le roman fut publié en 2011 (trad. Catherine Berthet), et depuis, la même relation s’est installée : tout en confiance et loyauté. « J’ignore d’où cela vient », nous répond-elle en riant. « C’est ainsi, nous collaborons superbement ensemble et nous sommes devenues des amies très proches. Lors de notre première rencontre, nous n’étions ni elle ni moi mariées, pas d’enfants. Et nous avons connu toutes ces joies ensemble, y compris les peines : sa mère est décédée, mon père peu après. Nous étions là l’une pour l’autre, tout ce temps. »

DOSSIER: Bridgerton, la revanche de la romance

D’ailleurs, quand l’invitation pour la France fut lancée par les équipes de J’ai Lu, il fallut choisir son invité : « Mon mari m’a dit “Eh, je viens !”. Je lui ai répondu que je préférais partir avec Lyssa. Après tout, elle est à mes côtés depuis plus longtemps », lance-t-elle, hilare, sous le regard bienveillant de l’éditrice.

« Plus sérieusement, un auteur apprécie beaucoup cette chance : la plupart des éditeurs changent de structure, de maison, de groupe, tout le temps. Elle est restée. Je suis restée. Et cela dure depuis 1994 », un an avant la parution du premier roman. « Lorsque nous avons parlé pour la première fois, j’attendais qu’elle m’aide à rendre mon livre meilleur. C’est ce qu’elle a fait tout du long de ma carrière. »

À présent que ses livres donnent lieu à des adaptations, Julia Quinn savoure non seulement l’opportunité, mais plus encore la reconnaissance. « Vous savez, Hollywood n’est pas un univers très sympathique. Et peu enclin à s’intéresser à des ouvrages de romance. Que Netflix décide de se lancer dans l’aventure était véritablement inattendu. »

Avec Chris Van Dusen à la réalisation, c’est une productrice de renom, Shonda Rhimes, surnommé la Queen of Television — on lui doit, entre autres, Grey’s Anatomy ou plus récemment, l’étonnante série Inventing Anna. « Nous avions tenté de vendre les droits, mais cela ne marchait pas. Et un jour, j’ai eu un appel de Shonda, qui m’a demandé si une adaptation me plairait ? J’étais médusée et conquise, bien entendu ! Mais l’imaginer, non, jamais... »

Une prochaine saison arrivera, de toute évidence, mais la romancière se tient à l’écart de la production, autant que du scénario. Consultée sur le script, elle n’apporte qu’un regard de consultante — sans que le poste soit véritablement officiel. « L’une des choses les plus intelligentes à faire, c’est de reconnaître quand les gens qui œuvrent sur un tel projet n’ont pas besoin de vous. C’est le cas : leur boulot consiste à imaginer des séries. Le mien, à écrire des livres. Je n’y connais rien en séries télé. En romans, en revanche, je pense que oui. »

Et même, en romans graphiques, puisqu’elle s’est lancée dans l’aventure avec une illustratrice, Violet Charles, pour transformer un épisode de son livre It’s In His Kiss — le Tome 7 de la série Bridgerton — en une véritable aventure. L’héroïne du roman, Hyacinth, est elle-même en train de lire un roman, Miss Butterworth and the Mad Baron. Et cette œuvre fictive est devenue réalité l’an passé.

Toujours dans un XIXe siècle que Julia Quinn n’a pas fini d’explorer... En attendant que les lecteurs français découvrent cette bande dessinée, manifestement survoltée ! D'ici là, les éditions J'ai Lu ont réédité l'intégralité des tomes de la saga Bridgerton. Au cas où...

crédits photo © j'ai lu