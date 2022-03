Les bibliothèques sont-elles indispensables ?”, thème du Congrès de l'ABF 2022

Ces derniers mois ont été marqués par les confinements, déconfinements, click and collect, « modes dynamiques » et le pass sanitaire, les différentes mesures prises depuis mars 2020 concernant les bibliothèques ont interrogé la notion d'essentiel, mais également la question de l'identification de ces lieux, à la fois culturels et sociaux, qui ont vocation à accueillir tous les publics.

Au programme de ces trois jours

Trois conférences plénières en début de journées :

jeudi — 10 h : Marylin Maeso, philosophe et enseignante ;

vendredi — 9 h : Denis Merklen, professeur de sociologie ;

samedi — 9 h : Aya Cissoko, boxeuse et écrivaine.

Les sujets qui piquent traiteront cette année de l’accès gratuit aux bibliothèques pour tous, de l’accueil des publics empêchés, du rôle des bibliothécaires dans la scolarité ou la recherche d’emploi de ses usager·ère·s...

Les rencontres ont cette année un ancrage très local, avec une intervention sur la BNR du Sillon Lorrain et le projet transfrontalier « coécrire pour lire », elles mettent également en valeur le travail fourni par les commissions de l’ABF avec qui vous pourrez échanger lors du speed-dating, vendredi en fin de journée...

Trois tables rondes sélectionnées par le comité de pilotage seront retransmises en direct sur les réseaux sociaux de l’association. Il s’agit de la TR1/TR9/TR10.

Sans oublier les visites touristiques et professionnelles organisées par le groupe ABF Lorraine : visite de l’AGORA, médiathèque-centre social de Metz ; découverte des collections patrimoniales des bibliothèques-médiathèques de la ville au musée de la Cour d’Or...

Le salon professionnel rassemble cette année une soixantaine d’exposants : partenaires, établissements publics, entreprises, fournisseurs et prestataires spécialisés dans les services et les offres pour les bibliothèques et médiathèques, maisons d’édition, associations.

