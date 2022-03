Un manuel américain fait entrer Kanye West dans l'Histoire

Tristan et Iseut ne se mourront plus d'amour...? Un projet d’arrêté a mis les enseignants en branle. Et en émoi. Ce dernier, visé par le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, entend supprimer la littérature médiévale du programme du Capes de Lettres. Une pétition est lancée, avec pour intention ferme que recule le baudet.