Aux éditions 10/18, la collection Amorce démocratise le savoir 

Trois nouveaux titres inaugurent cette nouvelle collection scientifique, anthropologique et sociologique :

La monnaie pourra-t-elle changer le monde ? Vers une économie écologique et solidaire de Romaric Godin et La police du futur. Le marché de la violence et ce qui lui résiste de Mathieu Rigouste, sont en partenariat avec la revue culturelle Crieur. Immigration, fabrique d'un discours de crise de Louis Imbert clôture le bal des premières publications. Les parutions sont prévues pour le 17 mars 2022, à un prix accessible de 5 €.

« Tandis que l’espace médiatique est saturé de débats et d’opinions, il semble y avoir autant d’analyses que d’analystes, souvent improvisés », précise la maison d'édition.

Pour 10/18, cette nouvelle collection s'accompagne d’une volonté d’ « appropriation par le grand public de textes engagés » en publiant les connaissances de véritables spécialistes des sujets clivants de notre société : journalistes, chercheurs, enseignants et intellectuels, « tous légitimes sur leur sujet et à même de proposer les meilleurs exemples, arguments et clés pour déconstruire les préjugés et penser notre société ».

Crédits : 10/18