Le ecommerce en librairie n'est “plus une posture, mais une réalité économique

2020, année atypique, cela n’a pas fini d’être répété. Mais année qui aura surtout dynamisé la vente en ligne pour la librairie. « Sur 2021, les établissements de Librest ont passé la barre symbolique des 10 % de chiffre d’affaires réalisé en ecommerce », nous indique Renny Aupetit, fondateur du Comptoir des mots et du Comptoir des lettres. « Ce qui signifie, simplement, que nous ne sommes plus dans une posture vis-à-vis de la vente en ligne, mais dans une réalité. »

L’étude, opérée au sein des douze établissements du réseau, met les pendules à l’heure. Voilà une douzaine d’années, quand Librest se lance sur la toile, l’idée est avant tout « de ne pas laisser partir Amazon tout seul, et donc d’investir cet espace du commerce, sans objectif de rentabilité les premières années », poursuit le libraire. Lubie, gadget, à l’époque les contradicteurs sont légion.

Sauf qu’à la faveur des confinements et autres restrictions, les librairies de Librest disposaient d’un outil « particulièrement souple, où le clic & collect, qui se découvrait en France, figurait parmi nos offres depuis dix ans déjà. Et nous avions eu amplement le temps de le roder. » Les habitudes des clients, déjà prises, n’auront donc fait que se confirmer.

« Nous ne descendrons plus en deçà des 10 %, désormais. Toute la question, pour les chefs d’entreprise, réside dans la pédagogie et la formation, en interne », insiste le gérant. « Intégrer des pratiques non plus nouvelles, mais ancrées devient crucial, quand une commande sur 10 découle d’internet. » Un changement de paradigme majeur, puisque, voilà dix ans, 100 % des ventes s’effectuaient dans les librairies. « Et ce 10 % représente lui-même une croissance de trois fois ce que nous réalisions en 2019. » Aujourd’hui, le CA de la vente en ligne représente entre 1,8 et 2 millions € pour tout le réseau.

Frais de port, relation client, mutualisation

Dans le détail de l’étude menée, on constate d’ailleurs que le Pass Culture, contrairement aux hypothèses, n’a pas encore atteint son plein potentiel. Intégré dans le courant de l’année 2021, il pèse pour 1 % des ventes numériques, et devrait continuer de croître en 2022.

Autre fait notable, 95 % du ecommerce se concrétise… en magasin. « Les clients commandent en ligne, et viennent retirer dans nos librairies. Pour le dire autrement, seuls 5 % des ventes ecommerce sont expédiées par la Poste. »

De quoi mettre un bon litre d’Evian dans le ballon de rouge des défenseurs de la loi sur les frais de port. « Cela — en tout cas pour le réseau Librest — n’a pas l’envergure qu’on lui a donnée. D’une part, nous allons permettre à Amazon d’obtenir une meilleure rentabilité. D’autre part, nous ne sommes que peu confrontés à des clients qui souhaitent des expéditions postales. Les frais de port ne sont pas le nerf de la guerre : ça tient plutôt à une meilleure relation entre ecommerce et notion de proximité. La librairie n’ira pas mieux avec cette nouvelle réglementation. »

D’ailleurs, Librest le constate : toutes les librairies qui communiquent sur ce service plus que sur leur marque voient les résultats de vente en ligne s’améliorer. « Pour nous, libraires, il faut communiquer sur la multiplicité des réseaux. Indiquer aux clients qu’il existe différents moyens d’accès aux livres. Et par extension, que les marques collectives, comme Librest, ont plus de force que les identités propres des boutiques, malgré leur site de vente. »

Un principe de mutualisation propre aux librairies Librest, mais qui se confirmerait certainement au niveau national. Les portails régionaux, regroupant des librairies indépendantes, et leur donnant plus de visibilité seraient-ils plus efficaces ? « Il semble en effet que rien ne sert de valoriser un site propre, au nom de sa librairie, mais plutôt la structure globale dans laquelle il s’inscrit. »

Reste alors, mais seule l’année 2022 permettra d’en mesurer l’impact véritable, à définir si le commerce en ligne apporte une croissance aux librairies, ou s’il va de pair avec la hausse de chiffre d’affaires. « Sur ce point, nous manquons de recul », reconnaît Renny Aupetit.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0