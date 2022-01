Célébrer le centenaire de l'Ulysse de James Joyce à la Shakespeare & Co

Les festivités s’étendront du 2 février, jour anniversaire du livre, jusqu’au 16 juin, date à laquelle les évènements du livre se déroulent, autrement appelée le « Bloomsday ». On pourra citer parmi les célébrations : des podcasts, des évènements dans la librairie, des rencontres, des partenariats et bien d’autres choses.

L’Ulysse de James Joyce raconte l’Odyssée transposée en une journée à Dublin en 1904. On y retrouve les personnages d’Ulysse, de Télémaque, de Pénélope et chaque épisode correspond à un épisode du poème épique d’Homère.

Les festivités débuteront par une lecture du texte non abrégé par plus d’une centaine d’auteurs, artistes, comédiens et musiciens de partout dans le monde. Intitulé « Friends of Shkespeare and Company Read Ulysses », ce projet entend faciliter la (re)découverte de ce texte fondateur de la littérature moderne.

Un épisode de ce podcast sortira chaque jour de la semaine à compter de la date anniversaire du 2 février jusqu’au 16 juin. Parmi les voix, on pourra retrouver celles de l’auteure Margaret Atwood, l’humoriste Eddie Izzard, la romancière Jeanette Winterson, le poète Ben Okri, le romancier Paul Murray, la poétesse Meena Kandasamy, ou encore la nouvelliste Caoilinn Hughes.

Ces enregistrements seront accompagnés d’une série de podcasts en 10 épisodes – intitulée Bloomcast –, qui seront animés par Adam Biles, le directeur littéraire de la librairie. Il sera accompagné par le professeur Lex Paulson ainsi qu’Alice McCrum. Le premier épisode est d’ores et déjà disponible.

L’après-midi du 2 février, la librairie accueillera le « Ulysses 100 Project », un groupe international autour de l’œuvre de James Joyce. D’autres groupuscules seront présents à Dublin, où se déroule l’intrigue du roman et à Trieste, où Joyce a commencé à l'écrire.

Le groupe de Saint-Gérand-le-Puy se réunira à la Shakespeare and Company à partir de 14h02 pour des lectures, une exposition de cartes d’anniversaire, mais aussi pour partager un « bookcake » le tout en direct en Zoom avec le Caffė Pirona Pasticceria à Trieste, où Joyce a commencé à écrire Ulysse.

Enfin la soirée se poursuivra autour d’une conversation entre l’auteur Tom McCarthy et l’artiste Susan Philipsz, « Comment écrire après Ulysse ? » Cette entrevue sera diffusée en direct à partir de 20h depuis la librairie Shakespeare and Co.

Penguin Classics proposera également une édition collector de l’Ulysse de James Joyce à l’occasion de ce centenaire. Le texte intégral y est protégé d’une couverture en tissus décorée par Coralie Beckford-Smith.