Le centenaire du chef-d’oeuvre de James Joyce, Ulysse

Précédé par une histoire éditoriale tumultueuse et légendaire, Ulysse, le chef-d’œuvre de James Joyce, fête en 2022 le centenaire de sa publication. C'est en France, à Paris, que le récit trouve en effet sa forme définitive, confié aux bons soins de Sylvia Plath.

Ulysse ne se distingue pas seulement par son épaisseur — plus de 1600 pages pour la dernière traduction française —, mais avant tout par son usage du stream of consciousness, ou le flux de conscience, une technique littéraire qui recherchait à s'approcher le plus fidèlement de la conscience du narrateur. Elle fut également utilisée par Virginia Woolf, pour Mrs Dalloway, en 1925.

Le roman du romancier irlandais James Joyce proposait également une réécriture moderne de l'Odyssée d'Homère, dont il reprend une partie de la structure et des personnages iconiques — Leopold Bloom serait ainsi Ulysse et Stephen Dedalus, Télémaque.

L'influence d'Ulysse sur la littérature du XXe siècle sera considérable, mais le livre faillit ne jamais voir le jour : aux États-Unis, la revue qui le publiait en feuilleton a été frappée par une plainte pour obscénité, et ses copropriétaires condamnées.

Parti outre-Atlantique, James Joyce y trouvera le soutien de Sylvia Plath, de la librairie Shakespeare and Company, qui se chargera de publier la première version reliée d'Ulysse. Le texte intégral resta interdit aux États-Unis jusqu'en 1934 et ne fut imprimé au Royaume-Uni qu'en 1936...

