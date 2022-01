Un auteur forcé de prouver son identité avant de pouvoir dédicacer son propre livre

Le jeune écrivain Derek Owusu a été remarqué pour son premier roman, That Reminds Me, par le Desmond Elliott Prize en 2020, qui salue les meilleurs démarrages des auteurs britanniques. Il a, de toute évidence, l'avenir devant lui. Mais son parcours d'auteur vient d'être contrarié par une demande assez inhabituelle, devant une librairie Waterstones : proposant de dédicacer ses livres, comme il le fait habituellement sur un ou deux exemplaires lorsqu'une librairie en possède en stock, on lui a demandé de prouver son identité en présentant un document officiel...

Passablement choqué, Derek Owusu a raconté l'expérience sur le réseau social Twitter, à travers plusieurs messages. « Je sais que j'ai beaucoup d'abonnés auteurs, est-ce une pratique commune ? » a interrogé l'écrivain. « Vous a-t-on déjà demandé votre carte d'identité avant une dédicace de vos livres ? »

Un peu désabusé, Owusu s'est interrogé sur la possibilité qu'un quidam débarque en se faisant passer pour un auteur, pour le simple plaisir de dédicacer... « Je ne voulais pas faire un scandale, mais ce genre d'incident met profondément mal à l'aise. Surtout au bout de la 3e fois, alors que ma carte d'identité n'indique même pas Derek Owusu, que je la montre sans que cela n'intéresse personne et qu'on m'autorise finalement à signer », rapporte encore l'auteur. D'autant plus que son portrait se trouve sur le livre en question...

Un délit de faciès, a priori, particulièrement insultant pour l'auteur, et qui s'est terminé par de plates excuses de Waterstones, rapporté par la revue professionnelle britannique The Bookseller. La chaine de librairies assure que l'incident serait dû à l'intervention d'un travailleur temporaire et a qualifié la demande d'une pièce d'identité d'« inappropriée au possible et extrêmement désobligeante ».

Manque de diversité

L'incident, qui a laissé Owusu « perplexe » vient illustrer les déficits de diversité persistants de l'édition britannique, qui s'efforce pourtant de rattraper son retard en la matière. Qu'il s'agisse des éditeurs eux-mêmes, des auteurs publiés et même de l'enseignement de la littérature, il semblerait que le Royaume-Uni n'accorde pas la même place aux personnes noires, asiatiques, issues de la diversité ou d'une minorité ethnique.

Suivant le témoignage de Derek Owusu, des auteurs, éditeurs ou agents ont fait état de ces problématiques. « Je suis navrée, Derek, mais pas vraiment surprise. Cela m'a rappelé de nombreux incidents, pas à Waterstones, pour être exacte. Je crois que mon “préféré” a été quand on m'a suivie dans toute la boutique pour être certain que je ne volais rien. Quand j'ai fait volte-face pour répliquer, elle a fondu en larmes », raconte l'autrice Dorothy Koomson.

Crystal Mahey-Morgan, éditrice et agente littéraire, dénonce pour sa part un double discours de « l'industrie (y compris les revendeurs) qui veulent nous persuader de leur attention portée à l'inclusivité et à la diversité »...

Photographie : illustration, abbyladybug, CC BY-NC 2.0