Royaume-Uni : un enseignement de la littérature bien monochrome

Lit in Colour : Diversity in Literature in English Schools explore les programmes scolaires des établissements du Royaume-Uni, en matière de littérature. Cette étude, initiée par PRH et Runnymede Trust, a été menée en collaboration avec plusieurs autres entités, dont les jurys d’examen Pearson Edexcel et OCR, l’Oxford University Press, la Black Writers Guild, qui représente les intérêts des auteurs noirs au Royaume-Uni, ou encore la National Literacy Trust, association travaillant avec les écoles pour donner aux enfants démunis plusieurs ressources littéraires.

L'étude s'appuie sur les participations de 1000 interrogés et plusieurs entretiens et sondages menés auprès d'enseignants et de bibliothécaires. En 35 pages, le rapport met en avant un manque de diversité dans les origines des auteurs abordés pour l’enseignement de la littérature au Royaume-Uni.

Cette étude se positionnait dans la continuité d'un précédent rapport réalisé par Teach First, association qui assiste les professeurs d’Angleterre et du Pays de Galles. Ce dernier avait mis en lumière que les étudiants d’Angleterre quittaient parfois l’école sans n’avoir jamais étudié un roman ou une pièce de théâtre écrits par un auteur issu de la diversité ou d’une minorité ethnique quelconque.

Sous-représentation systématique

Le groupe PRH déclare, à propos des conclusions de l'étude : « Bien que des livres écrits par des auteurs de couleur soient proposés par les jurys d’examen, pour la plupart, ils ne sont pas encore étudiés dans les salles de classe ou pris en compte dans ces examens. » Effectivement, le rapport met en évidence que moins de 1 % des candidats anglais au General Certificate of Secondary Education [sorte de baccalauréat, NdR], en littérature, en 2019, pouvait répondre à une question sur un roman écrit par un auteur de couleur.

Il indique : « Notre recherche a révélé qu’il y a une sous-représentation systématique des écrivains noirs, asiatiques et issus de minorités dans le programme scolaire, à la fois par rapport à leur place dans le paysage littéraire britannique contemporain et par rapport à la démographie de la population scolaire. »

En effet, l’étude a mis en avant que 82 % des interrogés déclarent ne pas se souvenir d’avoir déjà étudié un livre d’un auteur de couleur ou appartenant à une minorité ethnique alors même que 34,4 % des élèves en âge d’étudier, en Angleterre, ne sont pas des Britanniques blancs. Dans les faits, seule la poésie semble à part, avec une plus importante diversité des auteurs, mais qui se limite généralement à l'étude d'un texte court.

De plus, l’étude qui devait se cantonner à une analyse de la diversité s’est finalement élargie à un examen en fonction du genre, dont les données ont révélé une sous-représentation importante des autrices issues d'une minorité dans le programme d’étude. D’après le rapport, seulement 0,1 % des étudiants ont pu répondre aux questions sur Anita and Me (éditions HarperCollins), roman d’une autrice indienne, Meera Syal.

L’interprétation de ces résultats témoigne donc de véritables problématiques quant à la représentation des personnes de couleurs ou issues de minorités ethniques. Le rapport propose d'ailleurs pistes de compréhension afin de pouvoir de s’affranchir de cette inégalité endémique. Il pointe notamment le manque de temps des enseignants, de budget, de ressources pédagogiques et de formations auquel sont confrontés les professionnels de l'éducation. En effet, seulement 12 % des répondants du secondaire et 13 % du primaire expliquent avoir reçu une formation pour pouvoir expliquer la notion d'ethnie, les enjeux de la diversité, et tout ce qui en découle.

PRH dénonce de même « un manque important de diversité au sein de la communauté enseignante de la littérature anglaise ».

Un programme scolaire à revoir ?

Plus que les enseignants, c’est principalement le programme scolaire qui est mis en cause. L’auteur Bernardine Evaristo, lauréate du Booker Prize, écrit dans la préface du rapport : « Il est choquant que nous ayons encore à plaider pour la question de l’élargissement du programme scolaire en 2021. J’ai terminé mes études il y a plus de 40 ans et je faisais face aux mêmes problématiques. »

De la même manière, elle dénonce la complaisance des programmes scolaires dans cette sous-représentation ethnique. Elle affirme : « La littérature est un pilier de notre imagination, et les écoles sont les gardiens de l’éducation de nos jeunes. Ils se voient actuellement refuser l’accès aux récits grandioses, exceptionnels et souvent révolutionnaires des communautés noires et asiatiques de Grande-Bretagne. »

Le rapport a formulé plusieurs recommandations à destination de la communauté d’enseignants, mais aussi des parents d'élèves, pour les inviter à intégrer les enjeux liés à la diversité dans leurs choix de livres et leurs discussions avec les jeunes. Une autre exhorte le gouvernement à s’investir davantage dans la collecte et la publication des données sur l’origine ethnique des enseignants, selon les matières, afin d'accompagner ces derniers au mieux.

Finalement, PRH s'est investi directement dans cette campagne de valorisation des auteurs de couleurs et issus de minorités ethniques. The Bookseller indique ainsi que la maison d’édition a réalisé un don de 60.000 livres d’écrivains de couleurs à plusieurs écoles du Royaume-Uni, dont 15.000 exemplaires d'Empireland (Viking) de Sathnam Sanghera, journaliste britannique né de parents indiens. Elle a invité d’autres éditeurs à faire de même.

Le groupe a enfin proposé plusieurs ressources pédagogiques gratuites. En parallèle, l’éditeur s’associera avec Pearson Edexcel afin de présenter des textes d’écrivains de couleur dans 93 écoles dès la rentrée 2021. Il contribuera aussi auprès de l’OCR pour ajouter des textes plus divers à partir de 2022.

Sur les conclusions du rapport, Tom Weldon, directeur général de PRH UK, déclare : « Les livres créent un sentiment d'appartenance. Ils nous aident à nous percevoir et à nous comprendre. Pourtant, nos recherches ont révélé que presque aucun jeune n’a la chance d’étudier des livres qui reflètent la riche diversité de la société dans laquelle nous vivons. »

Cette étude vient prolonger la réflexion entamée par l'édition britannique depuis plusieurs années, souvent pointée du doigt pour son manque de diversité, malgré les nombreuses origines ethniques au sein de la population du pays.

Le rapport complet Lit in Colour se trouve à cette adresse.

Photographies : David Stewart, CC BY 2.0

The Lit in Colour, PRH & Runnymede Trust