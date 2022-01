Présidente directrice générale, Anna Pavlowitch démissionne de Flammarion

Arrivée en 2007 chez J’ai Lu, où elle prend le titre de responsable éditoriale, Anna Pavlowitch a fait ses armes chez Pauvert (éditions Fayard) avant de rejoindre les éditions Ramsay en 2004. En deux années chez J’ai Lu, elle évoluera de responsable littérature générale et pratique à directrice éditoriale.

Au 1er juillet 2011, à l’initiative de Teresa Cremisi, elle remplacera Patrick Gambache au poste de directrice de la marque — ce dernier ayant été nommé chez La Martinière, pour s’occuper de Points et du développement numérique.

La carrière d’Anna Pavlowitch au sein de la galaxie Flammarion (incluant Casterman), entre temps rachetée par Gallimard se poursuivra quand, en janvier 2015, elle quitte la direction de J’ai Lu pour diriger le pôle Littérature générale chez Flammarion. Ce dernier intégrait alors le département littérature (fiction et non fiction), Arthaud et le label Ombres Noires, ainsi que Pygmalion.

Puis, dernier acte, en octobre 2018, quand Antoine Gallimard annonce que le binôme Anna Pavlowitch et Patrice Margotin prennent respectivement le titre de PDG et de vice-président directeur général de Flammarion et de J’ai Lu.

Selon nos informations, elle a démissionné voilà quelques semaines.

