Le livre jeunesse, premier vecteur de l'histoire de l'art

Pour parler de ce secteur en pleine croissance, Fabien Simode reçoit, le mardi 18 janvier à 19h30, Ludovic Laugier, conservateur du patrimoine en charge de la sculpture grecque au Musée du Louvre, qui vient de publier chez Actes Sud Qu'est-ce qu'elle a donc, cette Vénus de Milo ?, un véritable ouvrage d'histoire de l'art à la portée des enfants. À ses côtés, Antoine Ullmann, rédacteur en chef de DADA, une revue pour découvrir l'art à partir de 6 ans, et Didier Cornille, artiste designer et auteur de plusieurs ouvrages jeunesse sur l'histoire de l'architecture.



« Il n'y a pas d'âge pour découvrir l'art », c'est ce que prône DADA, une revue d'initiation à l'histoire de l'art destinée aux enfants à partir de 6 ans. Il est vrai que l'histoire de l'art s'invite désormais dans le quotidien des plus jeunes. Depuis 2008 et l'introduction de l'histoire de l'art dans les programmes scolaires, l'offre éditoriale s'est aussi considérablement élargie et les maisons d'édition spécialisées s'intéressent de plus en plus au jeune public.

En plateau, Fabien Simode et ses trois invités s'interrogeront sur les différentes façons d'aborder l'histoire de l'art avec les enfants. Comment expliquer, interroger, apprendre à observer sans simplifier ni schématiser ? Quel ton employer pour rendre l'histoire de l'art abordable par les plus jeunes sans sacrifier l'exigence scientifique que requiert la discipline ? Comment un historien de l'art parvient-il à transmettre ses connaissances à de très jeunes lecteurs ? Comment travaille-t-il avec l'illustrateur et quel rôle l'illustration joue-t-elle dans les livres et les revues pour enfants ? Quels sont les ressorts du livre jeunesse en histoire de l'art et quels sont les enjeux pour la discipline ?

Ludovic Laugier vient de publier Qu'est ce qu'elle a donc cette Vénus de Milo ?, un livre qui retrace, en une cinquantaine de pages illustrées avec humour et légèreté par Thomas Baas, l'histoire de cette sculpture devenue icône, et qui réussit le pari audacieux d'une histoire de l'art précise et exigeante à la portée des enfants.

Antoine Ullmann est directeur de la publication de DADA, une revue d'initiation à l'art sous toutes ses formes, peinture, sculpture mais aussi cinéma, street art, photographie, architecture et mode. Créée en 1991, cette revue mensuelle est très vite devenue une référence, notamment dans le milieu éducatif. Elle a reçu en 2010 le label de l'ANCP, Association Nationale des Conseillers Pédagogiques.

Didier Cornille est auteur-illustrateur chez Hélium et designer. Il a notamment publié Mini Maxi (2009), Toutes les maisons sont dans la nature (2012), Tous les ponts sont dans la nature (2014 - prix Pépite du livre d’Art du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil), Asseyez-vous ! (2016), La Ville quoi de neuf (2018 – Prix Amerigo-Vespucci Jeunesse, 2019) et enfin, Tous les jardins sont dans la nature (2021).

Mardi 18 janvier 2022, à 19h30

Entrée libre, dans la limite des places disponibles, sur présentation d'un pass sanitaire valide

