Lagardère a remboursé son prêt de 465 millions d'euros

Pas moins d’une douzaine d’établissements bancaires s'étaient regroupés pour ce prêt significatif au groupe Lagardère : BNP Paribas, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France, Commerzbank Aktiengesellschaft, Paris Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Lyonnais, ING Bank N.V, French Branch, Natixis, Société Générale et UniCredit Bank AG. Pour ce prêt, officialisé ce 31 décembre, la garantie de l’État couvrait 80 % du montant principal.

Des perspectives de profitabilité révisées à la hausse

Pour rembourser ce prêt aussi rapidement, le groupe explique s'être appuyé sur l’utilisation du solde du produit de l’émission obligataire de 500 millions €, à maturité 2027, placée en octobre 2021.

Un remboursement qui intervient après une révision à la hausse du groupe de ses perspectives 2021 de profitabilité, et la confirmation d'une solide position de liquidité à 1,9 milliard € au 30 septembre 2021. Des perspectives et une confirmation qui s'appuient, selon l'entreprise, sur des bonnes performances de Lagardère Publishing, et une amélioration continue des ventes de Lagardère Travel Retail, qui regroupe les commerces de détail dans les gares et aéroports du groupe.

Outre Hachette Livre, le groupe Lagardère possède plusieurs médias — Europe 1, Paris Match, ou encore le Journal du Dimanche. L'OPA lancée par Vincent Bolloré, patron de Vivendi, sur le groupe Lagardère, en souhaitant racheter les parts d'Amber Capital, pourrait se concrétiser à partir de février prochain, et ainsi créer un géant des médias européen.

