Entre collèges et bibliothèques départementales, une relation à approfondir et encadrer

Des directeurs et directrices, mais aussi des chargés d'action culturelle ont répondu aux questions de Lecture Jeunesse : 64 % des bibliothèques départementales font état d'actions directes dans les collèges, 64 % d'actions support auprès de l'Éducation nationale, et 80 % d'actions support auprès des bibliothèques territoriales.

Pour les 29 bibliothèques départementales ayant mené des actions directes, 62 % en déclarent entre 1 et 5 en 2018-2019, 21 % plus de 10 et 17 % plus de 5. Les classes concernées sont majoritairement la 6e (70 %), mais la 5e, la 4e et la 3e sont également représentées (60 %). Le développement de la lecture, mais la découverte de la lecture jeunesse et le développement de l'écriture font partie des objectifs identifiés des actions auprès des collèges.

Les rencontres d'auteurs sont les principales actions directes menées (79 %), devant les expositions thématiques (56 %), le prêt de documents (53 %), les ateliers d'écriture ou encore la visite d'une bibliothèque voisine du collège.

D'après les répondants, les actions qui fonctionnent le mieux et satisfont les deux parties sont celles qui reposent sur le prêt d’expositions et d’outils d’animation. Pour les rencontres d'auteurs, qui restent très prisées, une évolution est remarquée : les BD se désengagent de la rémunération des intervenants pour assumer « un rôle de conseil, d’expertise et de mise en relation ».

Les ouvertures des bibliothèques au public, et même la venue des collégiens sur place, à la BD, ne sont pas si fréquentes : lorsque c'est le cas, elles s'effectuent pour découvrir une exposition, participer à un événement ou pour une visite de l'établissement.

Des initiatives qui se heurtent aux moyens

Les personnes interrogées estiment que les actions auprès des collèges devraient être une mission prioritaire des BD (63 %), mais 53 % d'entre eux reconnaissent qu'elle n'est qu'une mission secondaire... En moyenne, 1,7 agent est mobilisé pour des actions en direction des collèges, généralement le chargé ou la chargée de l'action culturelle. 28 % des BD seulement ont un budget dédié aux actions culturelles dans les collèges.

La bibliothèque départementale reste principalement à l'origine des actions en direction des collèges, devant les professeurs documentalistes, les bibliothèques sur le terrain ou encore les professeurs dans leur discipline. A priori, un certain déficit d'information subsiste, puisque l'Éducation nationale identifie le manque de connaissance du rôle de la BD comme principal obstacle aux actions en direction des collèges.

« La multiplicité des organigrammes et des rattachements complexifie grandement l’identification des BD et de leurs missions pour les personnes extérieures », relève le rapport de Lecture Jeunesse.

Du côté des BD, le manque de personnel, l'appréhension vis-à-vis de la tranche d'âge ado ou encore la complexité du montage des partenariats peuvent limiter les possibilités d'action. Les échanges avec l'Éducation nationale sont aussi pointés du doigt, avec des relations qualifiées de « difficiles », « compliquées », « lourdes »...

De nombreuses réponses font enfin état des limitations en matière de budget ou de personnel : « On n’a pas les moyens humains pour aller installer, faire de la médiation et aller voir les 45 collèges du département… », résume une directrice de bibliothèque départementale.

Par ailleurs, certains professionnels des bibliothèques soulignent — et déplorent — les investissements et volontés variables des collectivités territoriales, selon le bord politique. Le cas des Yvelines, où la Bibliothèque départementale avait été fermée en 2016, est une illustration extrême de ces difficultés liées à l'engagement politique.

Pour améliorer la situation, le rapport propose plusieurs pistes, en commençant par une meilleure connaissance réciproque, entre l'Éducation nationale et ses acteurs, d'une part, et les bibliothèques départementales, d'autre part. Les relations devront aussi être plus suivies, et le recours à des conventions systématisé pour garantir la pérennité des actions mises en œuvre.

Le rapport complet est disponible ci-dessous ou à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0