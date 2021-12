La cellule de prison de Malcolm X changée en ”bibliothèque de la liberté

Malcolm X avait raconté dans son autobiographie comment il avait passé des heures à lire dans la bibliothèque de la prison de Norfolk, dans le Massachusetts. Aujourd'hui, sa cellule est transformée en bibliothèque.

“Les mots sont ta seule bouée de sauvetage”

Reginald Dwayne Betts, à l'initiative de ce projet, par le biais de son association caritative, Freedom Reads, a expliqué au Guardian, comment, au cours des neuf années qu'il a passées à prison, il « écrivait tous les jours, lisait tous les jours. »

« J'imaginais que les mots me donneraient la liberté de comprendre ce qui m'avait conduit en prison », car « quand tu es enfermé dans une cellule, littéralement, les mots sont ta seule bouée de sauvetage ».

1000 mini-bibliothèques, désignées comme Bibliothèques de la liberté, dans les prisons des États-Unis, seront ainsi installées. La première a déjà ouvert ce mois-ci, là où le futur combattant radical de la cause noire a eu le temps pour aiguiser ses mots et ses idées.

« Malcolm X a expliqué qu'une condition préalable pour changer sa vie était de comprendre ce que signifie être coupable », a encore déclaré Betts au Boston Globe. Avant d'ajouter : « Et ce que cela signifie vouloir être plus que cette culpabilité. Je pense que les livres vous donnent accès à cela. C'est donc l'occasion pour les gens de se comprendre eux-mêmes, de s'améliorer personnellement et de se rapprocher de la réflexion. »

La nouvelle bibliothèque du Massachusetts propose un large éventail de fiction et de non-fiction, de l'autobiographie de Malcolm X aux œuvres de Dickens et Steinbeck. « C'est une combinaison de livres amusants et de livres stimulants », conclut le poète et avocat.

