La direction de l'administration et du personnel de la BnF vacante

Un avis de vacance de l'emploi de directeur de l'administration et du personnel de la Bibliothèque nationale de France a fait son apparition dans le Journal officiel, consécutivement à la nomination de Kevin Riffault à la direction générale de l'établissement. Il remplace Denis Bruckmann, qui part à la retraite.

Le poste est notamment ouvert aux fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration, aux fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'École polytechnique, aux conservateurs en chef et conservateurs généraux des bibliothèques, justifiant au moins de huit années d'ancienneté dans l'un de ces corps, ou aux inspecteurs généraux des affaires culturelles.

Il est également ouvert aux fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade ou détachés sur un statut d'emploi dont l'échelon terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et qui justifient d'au moins trois ans de services accomplis dans ce grade ou dans cet emploi. Pour pouvoir être nommés dans cet emploi, les fonctionnaires doivent avoir atteint au moins un échelon correspondant à l'indice brut 852 dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Rappelons que le directeur de l'administration et du personnel pourra compter sur 274 agents, titulaires et contractuels, et que sa direction est responsable de la programmation budgétaire, mais aussi des questions juridiques et du respect des procédures de commande publique.

Elle gère aussi les bâtiments, équipements et moyens techniques de la BnF, au moment où celle-ci entame une transformation conséquente avec l'ouverture de nouveaux sites à Amiens. Elle développe aussi les ressources propres de l'établissement.

Répartie sur 7 sites (dont 3 hors région Ile-de-France), la Bibliothèque nationale de France bénéficie d'un plafond d'emploi de 2180 ETPT. Elle est dotée d'un budget de plus de 250 millions €, dont 146 millions € pour les dépenses de personnel. Ses collections patrimoniales comportent plus de 40 millions de documents de toute nature et sont communiquées aux publics dans 35 salles de lecture.

Plus d'informations sur le poste à cette adresse.