Kevin Riffault nommé directeur général de la BnF

Passé par Sciences Po et l'ENA, Kevin Riffault a commencé sa carrière à la direction des affaires culturelles de la Ville de Paris, aux ressources humaines, puis en charge des musées. Au ministère de la Culture, à partir de 2010, il devient adjoint au sous-directeur de la politique des musées, puis sous-directeur des affaires financières et générales.

En juin 2019, il est nommé directeur de l'administration et du personnel à la Bibliothèque nationale de France, devenant ainsi responsable de la programmation budgétaire de l'établissement, veillant à la mise en œuvre de l'exécution budgétaire et assurant le traitement des questions juridiques et le respect des règles et procédures et de la commande publique.

Le directeur général de la BnF est assisté des trois directeurs généraux adjoints que sont la directrice des collections, le directeur des services et des réseaux et le directeur de l'administration et du personnel. Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des services. La mission innovation et la mission pour la gestion de la production documentaire et des archives lui sont directement rattachées, de même que les équipes dédiées au projet Richelieu et à l'implantation et la gestion dynamique des collections.

Sous l'autorité de la présidente de la BnF, Laurence Engel, le directeur général participe à la conception et à la planification des orientations stratégiques de l'établissement. Il coordonne l'action des différentes directions en allouant les moyens budgétaires et matériels. Il supervise la gestion des ressources humaines. Il organise le suivi et l'analyse des données d'activité et propose des axes d'évolution.

Le directeur général veille à la sécurité des personnes et des biens. Il préside le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Répartie sur 7 sites (dont 3 hors région Ile-de-France), la Bibliothèque nationale de France bénéficie d'un plafond d'emploi de 2180 ETPT. Elle est dotée d'un budget de plus de 250 millions d'euros, dont 146 pour les dépenses de personnel. Ses collections patrimoniales comportent plus de 40 millions de documents de toute nature et sont communiquées aux publics dans 35 salles de lecture.

