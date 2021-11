Devenir une femme auteur, “c'est s'exposer à une grande violence sociale” (Titiou Lecoq)

ActuaLitté : Pour quelle(s) raison(s) le texte La femme auteur de Félicité de Genlis mérite-t-il d'être redécouvert au XXIe siècle ?

Titiou Lecoq : C'est un texte qui montre avec une grande finesse comment une femme qui écrit va être perçue, quelle place pour les femmes artistes et le plus terrible c'est de constater qu'il est toujours d'actualité. Il y a à la fois la face privée avec la jalousie du compagnon de l'héroïne face à son succès, et le côté public avec la dureté de la critique qui loue son premier ouvrage, mais l'écharpe sur le deuxième. Tant qu'elle écrit par loisir, tout va bien, mais le jour où elle fait œuvre et en fait son métier, on ne lui pardonne pas.

L'histoire littéraire a-t-elle effacé les autrices des XVIIIe et XIXe siècles ? L'accès à l'écriture et à la diffusion de leurs écrits était-il aisé à ces époques ?

Titiou Lecoq : Et même celles d'avant ! Quand j'ai travaillé sur l'histoire des femmes, l'une de mes grandes surprises a été de découvrir que non seulement les femmes avaient écrit et publié à l'époque, mais qu'elles avaient en plus connu le succès. Mme de Genlis par exemple vivait de ses écrits. L'accès à l'écriture, pour une certaine catégorie sociale, était tout à fait possible. Ce qui est frappant, c'est donc comment ces autrices ont, par la suite, été effacées de nos mémoires. Leurs œuvres sont systématiquement minorées dans les anthologies et puis elles disparaissent.

L'écriture des femmes était-elle jugée, à l'époque, selon des critères moraux ? Tous les genres littéraires leur étaient-ils ouverts ?

Titiou Lecoq : Les femmes de cette époque écrivaient beaucoup de romans, genre considéré comme non noble. Au début du XIXe siècle, on estime qu'il y a autant de parutions de romanciers que de romancières. Et puis, à partir de 1830, la majorité des romancières disparait du champ éditorial. Or cela correspond au moment où le roman gagne en noblesse et surtout où il commence à brasser beaucoup d'argent (on pense à Balzac ou Dumas bien sûr).

EXTRAIT: La femme auteur, de Félicité de Genlis

Quels stratagèmes les autrices ont-elles mis en place pour contourner la censure morale, religieuse ou masculine ?

Titiou Lecoq : Mme de Genlis, comme elle le raconte dans la Femme Auteur, commence à écrire avec un prétexte charitable : elle n'écrit que pour verser l'argent à de bonnes œuvres. C'est au moment où elle continue de publier et touche pour elle-même son argent qu'elle est sévèrement jugée. Être une femme qui a écrit un livre pour une œuvre de charité, très bien. Devenir une femme auteur, en revanche, c'est s'exposer à une grande violence sociale.

Photographie : Titiou Lecoq en 2015 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)