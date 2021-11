Le groupe Bayard investit dans l'éditeur français d'appli Edoki Academy

Fondée en 2015 par Emmanuel Guyot, Sylvain Lumbroso et Valérie Touze, Edoki Academy a attiré l'attention du groupe Bayard, qui fait état d'une prise de participation majoritaire au sein de la société, sans préciser le montant engagé ou la hauteur exacte de cette prise de participation.

« Avec cette acquisition stratégique, Bayard affiche son ambition de créer un champion digital français à vocation européenne et internationale et de continuer de créer des contenus culturels, créatifs et éducatifs au service de tous les enfants, professionnels et familles », indique un communiqué de presse du groupe éditorial.

Rappelons que le groupe disposait déjà d'une offre ludo-éducative pour les 3-10 ans, l'application BayaM, lancée en 2017 et construite sur les fondations d'un site éducatif ouvert en 2012. Pour l'instant, aucun indice n'indique un possible rapprochement des offres.

« Notre vision est d’être là où sont les enfants. À partir d’un portefeuille de marques et de personnages reconnus, nous accompagnons les nouveaux usages des enfants sur tous les formats, avec des contenus digitaux forts et innovants : livre numérique, livre audio, podcasts, vidéos, jeux interactifs, etc. Notre ambition : faire du groupe le leader en France sur le digital éducatif pour les familles », explique Pascal Ruffenach, président du directoire de Bayard.

EDUCATION: Montessori, grand succès d'Edoki Academy

Le rapprochement avec Edoki Academy vient poursuivre une stratégie de diversification entamée depuis le début de l'année pour le groupe Bayard, avec notamment, la création en début d’année avec Radio France et la Caisse des Dépôts de la société La Chouette Radio, éditrice de l’enceinte Merlin, nouvelle venue dans le secteur des enceintes portables connectées à destination des plus jeunes, dès 3 ans.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0