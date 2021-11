Kobo Plus by Fnac : une offre d'abonnement ebooks de 500.000 titres

Composé de centaines de milliers d’ouvrages, ce catalogue à destination de toute la famille propose des lectures pour tous les goûts : polar, thriller, romance, feel good, science-fiction, fantasy, littérature classique, young adults, jeunesse, BD... Les lecteurs auront également la possibilité d’accéder au top des livres les plus lus du moment.

L’abonnement Ebooks Kobo Plus by Fnac offre la possibilité aux lecteurs de profiter des conseils avisés des libraires Fnac et d’autres personnalités du monde culturel, dont les auteurs, afin de guider leurs choix de lecture chaque mois. En choisissant Kobo Plus by Fnac, les lecteurs auront également la possibilité d’accéder au top des livres les plus lus du moment.

Kobo Plus By Fnac met à l’honneur les auteurs et autrices les plus populaires comme Marc Levy, Michel Bussi, Arnaldur Indridason, Sophie Tal Men, Anne-Gaëlle Huon, George R.R. Martin, Karin Slaughter, Zoé Brisby...

Le bluetooth pour écouter ses livres audios

Les utilisateurs de liseuses pourront profiter ainsi au maximum des capacités des deux dernières sorties Kobo, Kobo Sage et Kobo Libra 2.

NUMERIQUE:Kobo présente Sage et Libra 2, pour lire, écouter et même écrire

Outre sa capacité de stockage de 32 Go (soit 24.000 livres numériques ou 70 livres audio), la Kobo Sage permet de synchroniser son compte Dropbox. L'appareil est polyvalent, puisqu'il permet d'écouter des livres audio, avec une fonction Bluetooth, mais aussi d'écrire, grâce à son stylet fourni, pour la prise de notes ou le surlignage de passages dans les textes.

Du côté de la Kobo Libra 2, on note un supplément de stockage, pour 32 Go au total, par rapport à la précédente version, la Kobo Libra H2O. Disponible en blanc et noir, elle dispose aussi de la technologie Bluetooth, pour l'écoute de livres audio.

La Lecture ebook est également possible hors connexion en téléchargeant les titres.