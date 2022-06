Livre numérique : après la crise sanitaire, retour à la normale

Avec un chiffre d'affaires de 273,2 millions € en 2021, l'édition numérique connait une croissance modérée, de 3,6 % par rapport à 2020, qui doit toutefois être « contextualisée », selon le SNE. « Elle est calculée sur la base d’une année 2020 “exceptionnelle” pour l’édition numérique (croissance de +13,5 %) où les périodes de confinement avaient très fortement dynamisé les ventes de livres numériques. »

Contrairement à l'édition dans son ensemble, qui connait avec 2021 une année « hors norme », pour le numérique, 2020 restera l'année de tous les records. 2021 marquerait plutôt un retour à la normale, en conservant les nouveaux acquis de l'année précédente pour certains segments éditoriaux.

C'est le cas de la littérature, « qui avait augmenté de 10 % en 2020 reste quasiment stable en 2021 (+0,4 %) ». « Le reste de l’édition grand public — jeunesse, BD, pratique, documents et actualités, etc. — est en légère baisse (-1,9 %) mais il faut rappeler que ce segment avait connu un bond inédit de +28 % en 2020 », précise le SNE.

Le seul segment véritablement dynamique se trouve du côté de l'édition numérique scolaire (+ 6,5 %), qui « bénéficie du renouvellement des achats des licences scolaires à la suite de la réforme des programmes du baccalauréat, de la voie professionnelle et aussi du choix de certaines régions de privilégier le 100 % numérique dans leurs achats de manuels scolaires ».

L'édition professionnelle et universitaire, dans un contexte de numérisation des enseignements et d'une pratique à distance, connait aussi une croissance, de 4,2 %, de ses ventes. Le segment professionnel et universitaire fait état de ventes numériques très importantes (184 millions €), qui représentent 41,5 % du chiffre d’affaires des ventes de livres totales des éditeurs du segment (443 millions €) et 67 % du total des ventes du marché du livre numérique en valeur.

En 2021, le chiffre d’affaires des ventes de livres numériques (273,2 millions €) représente 9,3 % du chiffre d’affaires total des ventes de livres des éditeurs (2,931 milliards €).

Notons, du côté des supports, que les ventes numériques s'effectuent à 49 % via des abonnements et ventes de licences d'utilisation de contenu, puis à 48,8 % via les ventes de livres numériques à l'unité (téléchargement ou streaming). Ce qui laisse peu d'espace aux ventes sur supports physiques (CD, DVD, clé USB, 2,1 %) et l'applicatif (0,1 %).

Ajoutons que le rapport du SNE ne développe aucune donnée sur le livre audio, notamment numérique, en raison d'un manque de réponses de ses éditeurs adhérents, au prétexte que « [l]e secret statistique ne serait pas préservé et les chiffres ne seraient pas représentatifs de la réalité économique du marché ». L'organisation professionnelle réitère donc son appel, pour le prochain rapport.

L'intégralité du rapport du SNE sur le marché numérique est disponible ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0