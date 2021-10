Kobo présente Sage et Libra 2, pour lire, écouter et même écrire

Les liseuses numériques ne sont plus cantonnées à la lecture : la marque Kobo dévoile ce 5 octobre deux nouveaux modèles, Kobo Sage et Kobo Libra 2, qui permettent tous deux d'écouter des livres audio.

La Kobo Sage, présenté comme « l'appareil le plus complet jamais conçu par Kobo », offre à l'utilisateur un écran sans reflet EInk Carta 1200 de 8 pouces doté de la fonction ComfortLight PRO, qui permet d'ajuster la luminosité et de supprimer la lumière bleue, pour ne pas gêner l'endormissement ou fatiguer les yeux.

Outre sa capacité de stockage de 32 Go (soit 24.000 livres numériques ou 70 livres audio), la Kobo Sage permet de synchroniser son compte Dropbox. L'appareil est polyvalent, puisqu'il permet d'écouter des livres audio, avec une fonction Bluetooth, mais aussi d'écrire, grâce à son stylet fourni, pour la prise de notes ou le surlignage de passages dans les textes.

Du côté de la Kobo Libra 2, on note un supplément de stockage, pour 32 Go au total, par rapport à la précédente version, la Kobo Libra H2O. Disponible en blanc et noir, elle dispose aussi de la technologie Bluetooth, pour l'écoute de livres audio.

« Nous sommes des experts dans le domaine des liseuses depuis plus d’une décennie et aujourd’hui, nous avons comme objectif d’innover et d’améliorer notre gamme de produits afin de rester la meilleure option de lecture électronique sur le marché. Nous travaillons en permanence avec des passionnés de lecture afin de rendre notre offre aussi performante que possible et rendre la vie de nos lecteurs plus simple et plus pratique », déclare Michael Tamblyn, PDG de Rakuten Kobo.

« Avec Kobo Sage et Kobo Libra 2, nous avons combiné les fonctionnalités favorites des utilisateurs de Kobo avec les derniers logiciels et la technologie Bluetooth afin qu’ils puissent lire ou écouter un livre sur leur Kobo, et emporter toutes leurs lectures partout avec eux. »

Pour ces machines, les équipes « ont poussé l'expérience de la lecture numérique encore plus loin. En effet, la compatibilité avec le stylet Kobo permet aux lecteurs de prendre des notes, de surligner des passages précis, pour une lecture active et efficace. L’introduction de la nouvelle PowerCover est également un ajout important : elle permet de protéger la liseuse tout en la rechargeant, afin de maximiser le temps de lecture même en déplacement. Qu'il s'agisse de lire, de prendre des notes ou d'écouter les livres audio Kobo, Kobo Sage est capable de tout — et avec une autonomie encore plus grande », précise encore Michael Tamblyn.

Disponible sur le site Kobo et les revendeurs partenaires, la Kobo Sage sera vendue au prix de 289,99 € et la Kobo Libra 2 au prix de 189,99 €. Les produits seront disponibles en précommande dès ce 5 octobre et à la vente dès 19 octobre.

Photographie : la Kobo Libra 2 et sa Sleepcover