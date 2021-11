Un Danois écope de prison avec sursis pour piratage de manuels scolaires

Les éditeurs du monde entier reconnaissent le téléchargement illégal de livres numériques comme l'un des fléaux actuels du métier. Certains s'engagent régulièrement dans diverses actions visant à empêcher la reproduction et la distribution non autorisées de livres numériques et de publications académiques.

Depuis plusieurs années, le groupe danois de lutte contre le piratage Rights Alliance traque les individus qui profiteraient de la vente de manuels piratés, parfois très coûteux. Les pirates se servent de l'obligation d'achat pour les études de ces ouvrages, et commercialisent des versions illégales à des prix nettement inférieurs.

Manuels vendus à moitié prix

L'un de ces individus, un Danois de 28 ans, a été repéré par Rights Alliance en plein commerce, via DBA, le marché en ligne le plus populaire du Danemark. Selon le groupe anti-piratage, après avoir pris contact pour demander de mettre fin à ses activités illicites, l'association a décidé de se saisir du procureur d'État pour les crimes économiques graves danois (SØIK). Et ce, après avoir recueilli des preuves des ventes illégales, rapporte le site Torrent Freak.

Des poursuites contre un petit acteur qui étonnent quand on sait que la plupart des poursuites sont engagées contre des exploitants de sites pirates. L'homme aurait proposé à la vente 51 manuels numériques de différents domaines d'études, sur une période de plus de huit mois, sans l'autorisation des ayants droit. Ils étaient vendus jusqu'à la moitié du prix d'origine.

Sur la base de la vente de 146 manuels numériques piratés, la Cour du tribunal d'Aalborg a prononcé une peine de 30 jours avec sursis et a ordonné la confiscation d'un ordinateur, et de 26.544 DKK, soit environ 3500 €, bénéfices de ses activités illicites. En outre, l'homme est également tenu d'indemniser les titulaires de droits sur les manuels scolaires à hauteur de 35.000 DKK, soit environ 4700 €.

Dernier cas d'une série de poursuites au Danemark



La directrice de Rights Alliance, Maria Fredenslund, s'est pour sa part félicitée, à la fois de la condamnation et de l'implication du SØIK dans ce type d'affaires : « Au nom des auteurs et des éditeurs, je suis donc ravi que la SØIK se concentre sur ce type d'infraction et que la décision envoie un signal clair que la vente illégale de manuels scolaires numériques ne peut pas porter ses fruits. Il existe un risque de sanction sévère, à travers la confiscation, l'indemnisation et une peine de prison », déclare-t-elle.

Rights Alliance a engagé plusieurs poursuites contre des pirates de manuels scolaires ces dernières années. En 2017, trois hommes âgés de 26 à 71 ans ont été condamnés à quatre mois de prison avec sursis pour avoir vendu l'accès en ligne à environ 198 manuels sans autorisation, via le site LendStudy.

En 2019, un homme de 26 ans a été condamné à 20 jours de prison avec sursis et à une amende d'environ 3500 € pour des infractions similaires, et en 2020, une femme, qui avait vendu l'accès à des copies piratées de manuels scolaires stockés sur Dropbox, a reçu une peine similaire.

Plus récemment, un ancien élève qui a vendu des copies numériques piratées de manuels a été condamné à 20 jours de probation et à une ordonnance de confiscation après avoir plaidé coupable d'avoir vendu des copies de 38 manuels différents entre janvier 2018 et avril 2020.

Crédits : Karl Hols (CC BY 2.0)