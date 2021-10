Les livres restent les oeuvres les plus piratées en Espagne sur 2020

L’Observatoire du piratage et des habitudes de consommation des contenus numériques 2020 met en évidence plusieurs points : d’abord, la consommation de biens culturels illégalement a causé plus de 2,4 milliards € de pertes. Ensuite, les réseaux sociaux, Facebook en tête de liste, sont les plus gros pourvoyeurs de ces accès pirates.

Ainsi, on se retrouve avec Facebook (55 %), Youtube (39 %), WhatsApp (34 %), Instagram (28 %) Telegram (25 %) ou Twitter (24 %) dans le classement. De fait, les moteurs de recherches servent moins, passant de 62 % des usages en 2019 à 58 % en 2020.

Ce 25 octobre, le ministre de la Culture et des ports, Miquel Iceta, s’est félicité des bonnes données de l’étude annuelle, mais considère que le travail contre le piratage « n’est pas terminé et au contraire évolue ». Notamment parce que la menace porte directement sur les créateurs — et la société par extension.

La nécessité de réguler et d’encadrer les pratiques s’impose : en 2023, un bureau du droit d’auteur sera mis en place. Et ce, pour « donner plus d’autonomie à la protection des droits et disposer d’une autonomie dans le fonctionnement ». La proposition fera plaisir aux industries culturelles, qui réclament cet outil depuis des années…

Le livre numérique, mort au combat

Sur 2020, malgré la diminution globale, le rapport Observatorio de la Piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2020, rédigé par GfK, montre que le livre reste un élément privilégié pour les pirates. 581 millions d’accès illégaux à des ouvrages ont été recensés, soit 5,134 milliards € de valeur marchande — et 240 millions € de pertes pour l’industrie. Près de 33 % des consommateurs auraient opté pour les contenus illégaux — le même pourcentage qu’en 2019.

Enfin, le livre demeure le bien le plus copié illégalement : pour chaque ouvrage acheté, trois sont obtenus en toute contrefaçon. Or, l’un des impacts de l’offre d’abonnement et de la multiplication des plateformes, pour le monde des séries, aura été de faire diminuer le piratage de ces productions audiovisuelles.

De fait, le livre vient en premier avec 33 % des usages, puis, les films, avec 26 %, et la musique et les journaux, avec 25 %. Les matchs de foot tombent à 23 %, les séries à 21 % et les jeux vidéo à 20 % Les partitions, elles sont à moins de 5 %.

Près de 4 consommateurs sur 10 soulignent que leur consommation s’est effectuée du fait qu’ils ne font pas la différence entre les plateformes légales et illégales.

Mais, grande différence entre les précédentes études : 8 personnes sur 10 estiment qu’il était important de pouvoir accéder à des œuvres durant la période sanitaire critique. Et 6 sur 10 considèrent que les créateurs et les industries culturelles constituent « un secteur stratégique pour l’économie et l’emploi de leur pays ».

Probablement est-ce pour cela que les sites de piratages disposent à plus de 90 % de bannières publicitaires – et 51 % des annonceurs sont des sites de paris et jeux en ligne.

crédit photo : linda wartenweiler/ Unsplash