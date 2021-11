La BnF appelle aux dons pour l’acquisition des archives de Maurice Genevoix

Entré au Panthéon le 11 novembre 2020, Maurice Genevoix (1890-1980), écrivain, prix Goncourt 1925 pour Raboliot, secrétaire perpétuel de l’Académie française, fut un des acteurs majeurs de la vie littéraire du XXème siècle.

Genevoix a aussi contribué à entretenir le souvenir des combattants de la « Grande Guerre » et à transmettre cette mémoire aux différentes générations qui ont succédé, notamment à travers Ceux de 14. Son œuvre est un témoignage historique inestimable, mais aussi celle d’un écrivain à hauteur d’homme, doublé d’un brillant observateur de la nature.

L’ensemble considérable de ses œuvres fait la lumière sur un écrivain profondément humaniste qui, durant toute son existence, se fit le porte-étendard de ses camarades tombés au front. Par-dessus tout, elle éclaire la vie et la personnalité d’un autre Genevoix moins connu aujourd’hui, privé, touchant, proche de la nature et hanté par le souvenir de la guerre.

Carnet de guerre de Maurice Genevoix © Nicolas Gallon / Agence Contextes / BnF

Un écrivain humaniste marqué par la Première Guerre mondiale

Maurice Genevoix passe son enfance à Châteauneuf-sur-Loire, dans une région dont les paysages, la nature et le terroir marqueront sa sensibilité et son œuvre. Élève du lycée Lakanal de Sceaux, il entre premier à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm en 1912 mais il interrompt ses études lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale : mobilisé le 2 août 1914, il rejoint le front où il est grièvement blessé près de la colline des Éparges, le 25 avril 1915. Réformé, il fait le récit de son expérience de la guerre : Sous Verdun paraît en 1916, premier des cinq récits plus tard réunis sous le titre de Ceux de 14.

C’est le début d’une carrière littéraire placée sous le signe du témoignage pour ce que la vie et l’aventure humaine compte d’essentiel aux yeux de Maurice Genevoix : l’empathie et la solidarité envers ceux qui traversent les épreuves et les traumatismes de la guerre, ainsi que les scènes de la nature, sur les bords de Loire ou au Canada, qu’il parcourt en 1939, marquées par la quête d’une harmonie entre les hommes et les bêtes.

Retiré en Sologne à partir de 1927, au hameau des Vernelles, il y écrit la plupart de ses livres : quelque quatre-vingts récits, romans (dont Raboliot, prix Goncourt 1925), nouvelles, contes, jusqu’à l’autobiographie Trente mille jours parue en 1980. Élu à l’Académie française en 1946, il en est le secrétaire perpétuel de 1958 à 1973. Son œuvre ample, sensible et généreuse, ouverte sur les hommes et les paysages, est celle d’un écrivain devenu le symbole du combattant et de l’humaniste.

Le 11 novembre 2020, la dépouille de Maurice Genevoix est transférée au Panthéon sur décision du Président de la République, dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale.

Un fonds d’une complétude exceptionnelle

Le fonds Maurice Genevoix, tel qu’il a été conservé par la famille de l’écrivain, est le reflet très complet de ce parcours biographique et littéraire. Il comprend la totalité des manuscrits de ses œuvres. Pour chacune d’elles, on compte le manuscrit de premier jet, très travaillé, le manuscrit de la mise au net et les épreuves corrigées. S’y ajoutent les deux précieux carnets de notes préparatoires à Ceux de 14 et un exemplaire censuré de Sous Verdun (Flammarion, 1916), premier tome de Ceux de 14, dans lequel Maurice Genevoix a rétabli son texte à la main. Il faut noter qu’aux dossiers des œuvres littéraires s’ajoutent également les manuscrits des nombreux discours prononcés par Maurice Genevoix.

PATRIMOINE: le manuscrit de Ceux de 14 entre à la BnF

La très volumineuse correspondance, quant à elle, conservée en plusieurs séries, se répartit en lettres reçues classées par ordre alphabétique de correspondant ou par ordre chronologique, comprenant des correspondances littéraires et artistiques ainsi qu’une correspondance de guerre (lettres de famille, lettres de poilus). Les papiers personnels sont également représentés dans le fonds et comprennent, outre des papiers scolaires, des dessins de la main de Maurice Genevoix (faune et flore, caricatures…), dont certains illustrent les dossiers des manuscrits, un ensemble de photographies ainsi qu’un important ensemble de documents d’époque relatifs à la Première Guerre mondiale (photographies, documents biographiques, recherches...).

L’intérêt historique et littéraire des archives contenues dans le fonds Maurice Genevoix provient de la complétude du fonds, de la nature des manuscrits présents (manuscrits de travail corrigés), des pistes inédites de recherche apportées par la correspondance, de la qualité visuelle et plastique de certains documents, de la riche documentation sur la période de la Première Guerre mondiale.

Crédits photo : Maurice Genevoix (1890-1980) © Louis Monier / Bridgeman Images