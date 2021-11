Zozo la Tornade, personnage d'Astrid Lindgren, de retour en librairie

Zozo la tornade (Emil i Lönneberga en version originale) est le fer-de-lance du catalogue de SAGA Kids, marque lancée par la filiale SAGA Egmont, tournée vers le numérique. « La mission principale de SAGA Kids est de raconter des histoires pertinentes, multiculturelles, intemporelles, drôles, nostalgiques et inspirantes », indique un communiqué, qui annonce 2500 titres au catalogue, en plus de 15 langues, pour le lancement de SAGA Kids.

Parmi ces 2500 titres, les aventures de Zozo la tornade, grâce à un accord signé avec The Astrid Lindgren Company pour l'exploitation d'ouvrages de l'autrice suédoise au format audio. Johan Palmberg, l’arrière-petit-fils d’Astrid Lindgren et le gérant des droits de The Astrid Lindgren Company, commente : « Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de faire découvrir les histoires d’Astrid Lindgren aux enfants, et nous sommes très enthousiastes à l’idée de cette collaboration avec SAGA Egmont. » Plusieurs titres mettant en scène Zozo seront publiés dans les prochains mois.

Le catalogue s'étendra dans les mois à venir, avec une visée internationale clairement définie : « Trop peu d’auteurs de livres pour enfants sont traduits et publiés à l’échelle internationale. Les livres contribuent à façonner la perception que nos enfants auront du monde et de leur rôle dans celui-ci. C’est pourquoi nous voulons aider un maximum d’auteurs, d’illustrateurs et de partenaires à atteindre les jeunes lecteurs partout dans le monde », déclare ainsi Lasse Horne, directeur général de SAGA Egmont.

Stephanie Andén a été nommée directrice éditoriale de SAGA Kids, et travaillera au siège d’Egmont, à Copenhague. « La mission de SAGA Egmont a toujours été de donner vie aux histoires grâce aux formats numériques. Aujourd’hui, nous avons la chance de pouvoir poursuivre dans cette voie avec des histoires pour enfants et à investir dans des livres qui, sinon, seraient restés cantonnés à leur langue d’origine. Le fait que nous puissions atteindre les enfants du monde entier en publiant en numérique est tout simplement fantastique », explique-t-elle.

LIVRES: l'écoute de livres audio, une addiction

Une partie du catalogue de SAGA Kids sera consacrée aux licences de grandes marques, dont Disney, Hasbro ou Mattel, comme le précise Louise Dam, responsable de la marque éditoriale. « Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles opportunités, et nous avons l’intention de publier différents formats numériques afin d’adapter au mieux chaque histoire. »

En France, SAGA Egmont a déjà investi le secteur de la science-fiction et de la fantasy, par l'intermédiaire d'un partenariat avec le producteur Podium Audio. Et propose déjà plusieurs titres disponibles sur différentes plateformes de streaming, comme Hello Kitty - Le mariage (Aurélie Brigitte Dupont, lu par Amandine Pommier), Brille tant que tu vis d'Alice Quinn (lu par Sylvie Pardon) ou encore Culpabilité incendiaire de Inger Gammelgaard Madsen, lu par Jake Meniani.