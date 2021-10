L'écoute d'audiolivre comble un besoin : c'est presque une addiction

« Tout au long de l’année 2021, les ventes de livres audio ont maintenu la tendance qui s’est confirmée et probablement consolidée en 2020, pendant la pandémie », explique Carla Fiorentino. Et elle ajoute : « Au cours de ces mois, depuis 2020, les ventes numériques se sont renforcées et les gens se sont familiarisés avec l’écoute numérique. »

L’essor du numérique et ses conséquences

En effet, le numérique est l’élément clé qui a permis aux livres audio de profiter d'un accès facile et immédiat. Cette évolution a également entraîné des changements pour un éditeur comme Emons : « Le fait le plus marquant pour nous est la consolidation de la réorientation des ventes vers le numérique : auparavant les livres audio étaient principalement achetés en librairie, mais aujourd’hui, surtout depuis la pandémie, ils sont écoutés en ligne via le streaming », rappelle Carla.

Comme l’a également indiqué l’analyse de l’AIE (Association Italienne des éditeurs), on constate une forte augmentation des ventes en ligne par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, les grandes chaînes de librairies ont souffert du confinement, « alors que les librairies indépendantes ont le vent en poupe, notamment parce qu’elles sont généralement situées en province et que la vie des grandes villes se déplace dans les périphéries », confirme Carla, qui, comme nous le verrons, a également conçu un projet pour permettre aux libraires de vendre des livres audio et de lutter contre cette suprématie du numérique.

“Les livres audio font partie du style de vie”

Carla estime que la raison pour laquelle la croissance des livres audio semble s’être stabilisée réside dans la nature même de cet objet et de son écoute : « Selon moi, la caractéristique du livre audio en tant qu’objet marchand est la suivante : son écoute comble un besoin et devient donc presque une addiction. » Le livre audio est en effet utilisé à des moments précis de la journée : il permet en particulier de combler les moments des déplacements et les voyages.

Selon Carla, une fois que vous avez pris l’habitude, la partie est terminée : « Une fois que vous avez découvert un besoin, il est presque impossible de l’abandonner. Donc, si vous devenez un lecteur sérieux de livres audio, vous le devenez pour toujours. » Et ce parce que, selon Carla, « les livres audio font partie du style de vie ».

Des livres audio pour enfants…

La maison d’édition, qui produit également des livres imprimés, compte plusieurs collections, qui proposent toutes des interprétations originales du produit audio. « En ce qui concerne nos séries, Emons Raga en est maintenant à son cinquième titre : sa caractéristique est que le livre audio se trouve à l’intérieur du livre sous la forme d’un QR Code et qu’il y a également des expansions sonores dans les pages du livre », explique Carla.

Cette collection connaît un succès particulier depuis la rentrée scolaire : les auteurs de livres pour enfants sont en effet de véritables « agitateurs culturels », ils se rendent dans les écoles et suscitent une grande passion. Lors de la première édition du Salon du livre de Turin après la pandémie, les réactions du public ont été très bonnes.

… aux podcasts

Emons ne se limite toutefois pas aux livres audio, mais propose également une collection consacrée aux podcasts, un genre en pleine expansion. « Lancé en avril 2020, Emons Record est dédié au monde de ce que l’on appelle les originaux (les originals), ces textes créés pour être directement écoutés », explique Carla.

L’une de ces séries de podcasts, dont le thème est littéraire, est réalisée en collaboration avec l’écrivain Antonio Moresco et s’intitule Corpo a Corpo. Polvere est la série la plus vendue et parle de l’affaire Marta Russo. Quant au podcast, « il s’agit d’un genre littéraire particulier, qui ne fonctionne pas sur le papier, mais qui se diffuse grâce à internet », souligne Carla.

Et elle est bien consciente qu’il existe aujourd’hui une autre demande forte : celle des livres basés sur des séries de podcasts, sur lesquels la maison travaille en vue de 2022.

Un nouveau format : les Audionotes

Enfin, une nouveauté importante du catalogue Emons concerne un sujet très cher à ceux qui aiment les livres audio : « l’obsolescence du support CD et le déplacement de l’écoute des livres audio vers le monde en ligne. » Les livres de cette collection, appelée Audionotes, sont en effet composés de carnets blancs qui possèdent un QR code permettant d’écouter le livre audio. Les lecteurs peuvent donc écrire sur ces carnets, prendre des notes et récupérer en quelque sorte le rapport avec la matérialité du livre.

« De cette façon, nous restons dans les librairies, car les libraires peuvent vendre nos produits, et ainsi vous pouvez avoir un objet physique à offrir en cadeau », explique Carla.

« En effet, l’objectif pour nous était de regagner du temps d’écoute » : la grande demande de podcasts dénote sans doute le besoin de disposer d’un format d’écoute pour les loisirs ou le temps « distrait ». En revanche, les livres audio sont un produit différent : « surtout avec certains textes, il y a un besoin d’écoute totale ; donc les cahiers sont un endroit silencieux où l'on prend le temps d’écouter ».

Quand Proust devient un livre audio

Les huit premiers titres sont déjà sortis : « Nous avons rencontré un enthousiasme explosif de la part des libraires qui ont compris le potentiel d’un objet qui leur donne une chance de vendre à nouveau des livres audio », rappelle Carla. De plus, la crainte était que la nouveauté soit trop grande pour un public nullement habitué à ce type de produit : mais elle a été dissipée par l’adhésion des lecteurs.

La maison d’édition s’est également lancée dans un projet très ambitieux, celui de publier l’intégralité de La Recherche de Proust en livre audio : « Nous terminerons la collection en 2022 quand ce sera l’année proustienne, en même temps que notre premier livre audio de 2022, qui sera un texte sur Proust écrit et lu par Ilaria Gaspari, dans le but de faire connaître Proust au plus grand nombre. »

Crédit photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0