Podium Audio et Saga Egmont à l'écoute de la SF et de la fantasy

Podium Audio, société de production et d'édition de livres audio, s’est associée à Saga Egmont, filiale du groupe danois Lindhardt & Ringhof. Elles signent donc un accord pluriannuel qui permettra de publier plusieurs des titres à succès de Podium Audio et ce, initialement en espagnol, français, allemand, italien et polonais.

Marie Noack, programme manager chez Saga Egmont, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat et nous sommes impatients de lancer le catalogue de science-fiction de classe mondiale de Podium en cinq langues et de proposer des titres de livres audio de qualité aux lecteurs du monde entier. »

Cet accord représente une opportunité pour les auteurs du catalogue des deux maisons, qui vont pouvoir « élargir leur communauté de fans à l’international », comme l’a indiqué Victoria Gerken, éditrice de Podium.

Parmi ces derniers figure Craig Alanson, dont le dernier roman, Breakaway (2021), s'est classé dans les meilleures ventes sur la plateforme Audible, l'offre audio d'Amazon. De même, l’œuvre d’Alanson, Expeditionary Force (2017), a dépassé les 35 millions $ de recettes pour ses ventes en langue anglaise, en seulement cinq ans de commercialisation.

Saga Egmont compte aussi lancer des ouvrages d’auteurs renommés de Podium tels que J.N Chaney, Christopher Hopper, Shirtaloon, Glynn James, Michael Stephen Fuchs, Christopher G. Nuttall, Lindsay Buroker, John Bierce, Keith C. Blackmore…

Atteindre un public mondial

Pour pouvoir les accueillir au mieux sur la scène internationale, l’équipe d’éditeurs de Saga Egmont Pologne, Allemagne, France, Espagne et Italie est actuellement en train de sélectionner des traducteurs et plusieurs voix à partir du réseau déjà établi par Saga Egmont, pour publier rapidement les premiers titres.

Lasse Korsemann Horne, directeur de Saga Egmont, a expliqué : « Les auteurs extraordinairement talentueux de Podium atteignent leurs lecteurs anglophones via les plateformes numériques d'Amazon et d'Audible, créant ainsi des communautés passionnées. Et maintenant, Saga ajoute sa distribution mondiale et sa connaissance du marché local, ce qui montre comment deux maisons d'édition axées sur le numérique peuvent aider les auteurs à atteindre un public mondial. L'édition numérique est un puits d'opportunités pour les auteurs et le secteur de l'édition. »

Ce nouvel accord suscite donc un réel enthousiaste des deux côtés des collaborateurs. Scott Dickey, PDG de Podium, a ajouté : « L’envergure de Saga, son esprit d'entreprise et son pedigree en matière d'édition en font un partenaire idéal pour Podium afin d'étendre rapidement notre portée à l'échelle mondiale tout en maintenant nos valeurs de production de haute qualité. »