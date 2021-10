En Europe, des contrats pas vraiment à l'avantage des traducteurs

27 associations européennes professionnelles ont répondu aux questions du sondage du CEATL, présenté en deux parties. La première permet d'entrer dans le vif du sujet et de remarquer que la signature d'un contrat semble être une étape établie dans la relation entre un éditeur et un traducteur professionnel : il est signé avant le début du travail sur le texte presque toujours dans 48 % des cas et la plupart du temps pour 44 % des répondants.

Ces contrats, très souvent signés avec les éditeurs directement, ne sont généralement encadrés ni par la loi (85 %), ni par des standards interprofessionnels (78 %), même si les associations de traducteurs proposent des modèles (67 %) ou des bonnes pratiques (37 %).

Les documents contractuels détaillent les différents types d'exploitation (papier, numérique...) dans 78 % des cas. Pour la durée de la cession des droits d'auteur, elle atteint 70 ans après la mort de l'auteur dans 10 pays (Autriche, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Islande, Pays-Bas, Portugal, Suisse, Royaume-Uni), entre 5 et 20 ans dans 14 (Bulgarie, Croatie, République tchèque, Italie, Lituanie, Norvège, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Turquie) et différentes durées selon les contrats en Hongrie, Macédoine et Belgique.

Dans 16 pays (59 %), le contrat ne prévoit aucune possibilité, pour le traducteur, de récupérer ses droits sur son texte. Le droit moral, qui permet par exemple au traducteur de valider le texte définitif avant la publication, est cité dans les contrats dans la plupart des cas.

Toujours dans 16 pays, la rémunération est forfaitaire, contre un système d'avance dans 10 pays, avec des paiements supplémentaires une fois cette avance remboursée, ou à partir d'un certain nombre d'exemplaires vendus.

Dans plus de la moitié des pays représentés au sein du sondage (15), une exploitation autre que le format imprimé (livre numérique, livre audio, adaptation) ne débouche pas sur une nouvelle rémunération pour le traducteur.

La transparence en matière d'exploitation des œuvres et de rémunération des traducteurs est minimale : 66 % des réponses signalent que les redditions de comptes sont rares ou inexistantes, malgré une certaine obligation de transparence définie dans 33 % des cas.

Signe le plus visible, peut-être, de l'absence d'attention accordée aux traducteurs et traductrices, leur nom n'apparait sur la couverture d'un livre que dans 37 % des réponses, et sur la quatrième de couverture (11 %). À l'inverse, il est toujours présent dans le livre, souvent sur la page de titre.

Le CEATL recommande une meilleure application, dans les pays européens, de la directive relative au droit d'auteur, qui prévoit notamment une rémunération appropriée et proportionnelle des auteurs, et renforce les obligations de transparence des éditeurs vis-à-vis de ceux-ci.

Les résultats du sondage sont accessibles en détail à cette adresse.

