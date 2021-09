Les noms des traducteurs sur la couverture : des auteurs s'engagent

Célébration mondiale des traducteurs, auteurs à part entière, la journée mondiale de la traduction est malheureusement l'occasion de constater leur disparition.

« Chose étrange, les noms des traducteurs se font de plus en plus petits lorsqu'ils ne disparaissent pas complètement du paysage. Il semblerait que les traductions se fassent toutes seules comme par magie, ce qui n’est vraiment pas le cas. Certaines traductions demandent des semaines ou même des mois de travail », relevait Marie Lebert dans un hommage aux traducteurs du monde entier.

En France, certaines sélections de prix littéraires, et parfois les plus médiatiques, négligent la mention des noms des traducteurs, quand bien même leur apport à une œuvre traduite et à sa qualité est incontournable.

Pour une opération intitulée « #TranslatorsOnTheCover » (#TraducteursEnCouverture), la Society of Authors, organisation britannique d'auteurs, publie une lettre ouverte à laquelle ont souscrit plus de 400 écrivains et écrivaines.

Le sujet de cette lettre est simple : mettre en valeur les traducteurs et traductrices, en apposant leurs noms sur la couverture des ouvrages traduits, aux côtés de celui de l'auteur du texte original. « C'est grâce aux traducteurs et traductrices que nous avons accès à la littérature du monde entier, passée et contemporaine. Grâce à eux que nous ne sommes pas cantonnés à des îles de lecteurs et d'auteurs où l'on n'entendrait que nous-mêmes, en conversation avec nous-mêmes », souligne la lettre ouverte.

Appelant à plus de reconnaissance du travail de traduction, les signataires s'engagent « à demander, dans nos contrats et nos échanges, que l'éditeur s'assure que le nom des traducteurs apparaisse sur la couverture de nos œuvres traduites ».

Signée par Jennifer Croft, traductrice anglophone des Pérégrins d'Olga Tokarczuk (traduit en français par Grazyna Erhard, Éditions Noir sur Blanc), et Mark Haddon (Le bizarre incident du chien pendant la nuit, traduit par Odile Demange, PKJ), la lettre ouverte a reçu l'adhésion du plus de 400 auteurs, dont Tracy Chevalier, Bernardine Evaristo, Valeria Luiselli, Philip Pullman ou encore Olga Tokarczuk.

Elle est accessible directement à cette adresse.

Photographie : illustration, Ilmicrofono Oggiono, CC BY-SA 2.0