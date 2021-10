Disparition de Philippe Castellin, pionnier de la poésie numérique

Né à l'Isle-sur-la-Sorgue en 1948, Philippe Castellin sort de l'ENS Ulm agrégé de philosophie, avant de devenir titulaire d'un doctorat en linguistique et sémiologie. Dans les années 1970, il cherche à libérer la poésie du carcan de l'« écrit », autrement dit du livre imprimé.

Rejetant le statut d'auteur, il se présentait avant tout comme multimédia, et s'attachait à libérer la poésie des canaux de diffusion établis : « La poésie visuelle, sonore, la performance, à la video, l'informatique et tout le bastringue furent liés au désir d'éventrer les persiennes, secouer les tapis, laisser rentrer les bruits du monde, et surtout les plus malséants — techniques. Ordinateurs et marteaux-piqueurs, ça rime avec et c'est de l'entre. Depuis, je n'ai cessé de procéder par greffes, hybridations, déplacements et penser que la vie est qque chose qui fourche langue, chimères, diables. ailleurs ailleurs ailleurs, dans l'insaisissable et le transgénique », écrivait-il.

En 1984, avec le plasticien Jean Torregrosa, il fonde le groupe Akenaton, qui se spécialise dans l'« install’action », autrement dit des performances poétiques multimédias.

Il a publié plusieurs recueils, notamment chez Fidel Anthelme X ou Dernier Télégramme, auxquels il joignait parfois un DVD ou un CD-Rom. En 1988, il publie René Char, traces, un ouvrage consacré au poète qu'il a connu et fréquenté.

Depuis 1990, il codirigeait la revue DOC(K)S, fondée en 1976 par Julien Blaine, qui propose différents textes, selon un modèle de sommaire ouvert : la revue est accessible à cette adresse.

Photographie : via la page Facebook des Éditions Plaine Page