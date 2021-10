Disparition du poète belge Werner Lambersy

Né à Anvers en 1941, Werner Lambersy avait opté pour le français – décision qui permettait aussi de rompre avec des origines néerlandophones complexes. Son père s'était en effet engagé dans la Waffen SS en 1942, mettant bientôt fin au couple parental. À partir de 1948, la langue, au sein de son nouveau foyer, est le français.

Désormais installé à Bruxelles avec sa mère et sa grand-mère, Lambersy suit des études au Collège Saint-Michel. Entre 1960 et 2002, comme il le résumait lui-même dans son anthologie L’éternité est un battement de cils (Actes Sud, 2005), il « a vendu de l’électroménager, de la haute couture, des voitures, du gros matériel de cuisine, des allumettes (quinze ans)... et les livres des autres ; a voyagé sur quatre continents et rencontré de belles amitiés tant masculines que féminines... »

Il publie ses premiers livres poétiques à la fin des années 1960, et n'arrêtera jamais d'enrichir son œuvre, saluée par plusieurs prix littéraires. La Perte du temps suivi de On ne peut pas dépenser des centimes (Castor Astral, 2015) lui vaut par exemple les Prix Mallarmé et Théophile-Gautier, tandis que la Société des Gens de Lettres lui remet son prix en 2004. Reconnu à l'international, le poète a vu ses textes traduits en allemand, anglais, bengali, chinois, japonais, hindi, italien ou encore néerlandais.

Son oeuvre est considérablement influencé par les littératures et spiritualités du Japon et de l'Inde, Werner Lambersy ayant séjourné dans ce dernier pays.

Au début des années 1980, il fut attaché littéraire au centre Wallonie-Bruxelles à Paris pour la promotion des lettres belges.

via RTBF, Les Hommes sans Épaules, Le Carnet et les Instants