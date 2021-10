Profession, historienne : ces femmes oubliées

Alors, question : Que savons-nous véritablement de la contribution des femmes à l’écriture de l’histoire ? Le rapport des femmes à la connaissance historique ayant été marqué par des logiques d’exclusion, certaines études enjoignent à revoir les aprioris méthodologiques afin d’appréhender plus astucieusement leur contribution en contournant le problème de l’invisibilisation.

C’est à une sorte de déconstruction de la figure classique de l’historien qu’invite un tel constat. Isabelle Ernot (2007 et 2009), dans ses travaux portant sur les historiennes françaises du XIXe et premier XXe siècle, insistait sur la nécessité d’élargir la définition même du terme d’« historienne » pour ne plus le réserver qu’aux seules professionnelles diplômées et rattachées aux universités...

Alors, voici : ces 7 et 8 octobre, en ligne ou en présentiel, un colloque est organisé autour de ces thématiques, à l'Auditorium de la Grande Bibliothèque (Montréal).

Ouvert au grand public et gratuit, cet événement est l’occasion d’apprendre comment les femmes ont contribué à façonner les sciences historiques au Québec, depuis deux siècles ! Une vingtaine de spécialistes présenteront leurs travaux et leurs découvertes pendant les journées d’étude Profession historienne ? Les femmes dans la production et la diffusion des savoirs historiques au Canada français, XIXe et XXe siècles, les 7 et 8 octobre.

Fonctionnaires, journalistes, romancières, secrétaires, professionnelles, intendantes, religieuses, épouses ou encore historiennes connues, les femmes ont suivi diverses voies pour s’intéresser à l’histoire au Canada français, souvent en marge du monde universitaire. Qui sont-elles ? Dans quelles conditions travaillaient-elles ? À quels obstacles ont-elles dû faire face ? Quelle est leur contribution à la construction de l’histoire du Québec ?

Organisé par l’Université de Sherbrooke et l’Université du Québec à Chicoutimi, en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), l'inscription à ce colloque se fera à cette adresse pour le présentiel, avec passeport vaccinal exigé. Notons qu'une diffusion streaming est prévue, les contacts s'opéreront à cette adresse.

Le programme est également disponible pour les deux journées.

Une exposition temporaire, composée d’artéfacts (originaux et reproductions) en lien avec les différentes communications, sera déployée à la Collection nationale de la Grande Bibliothèque pendant les deux journées du colloque.