Placards et Libelles : nouvelle collection “révolutionnaire” aux éditions du Cerf

Le président des éditions du Cerf, Jean-François Colosimo, dévoile ainsi une nouvelle corde à l'arc de sa maison : “Placards et Libelles”, une collection périodique afin de renouer avec l’imprimé comme instrument de liberté et de débat. Tous les quinze jours en librairie. Et pour inaugurer cette nouvelle collection, Emmanuel de Waresquiel signe le premier numéro Souvenirs d'affiche (par un historien), que vous tenez sans doute déjà entre vos mains !

Le projet serait « révolutionnaire » en tant qu’il revient à la source du rôle de l’écrit à l’ère moderne et contemporaine.

À la Renaissance, au moment de la révolution Gutenberg, l’imprimé devient le levier des combats d’opinion et un instrument de liberté. Sur une seule feuille, recto et verso, se déroule un texte d’intervention pour alerter, critiquer, mobiliser en rompant avec les discours officiels. On l’affiche sur les murs, on la plie en quatre pour qu’elle circule sous le manteau, on la communique. Et des Guerres de Religion à la Résistance, en passant par la Révolution, le placard, le libelle, l’affiche devient un instrument et un symbole de liberté.

Aujourd’hui, à l’heure d’internet, Le Cerf renoue avec cette forme et formule originelle en donnant la parole à un intellectuel, un écrivain, un savant sur l’actualité longue ou immédiate. Cette aventure éditoriale reprend également le fil de la revue fondatrice de la maison entre 1928 et 1958, La Vie intellectuelle, animée par Jacques Maritain, Étienne Gilson et François Mauriac.

Elle est vouée, comme son aînée, à accueillir des voix diverses car elle n’ambitionne rien moins que de donner à penser aujourd’hui et de contribuer à ce que le débat continue et fructifie. Ce samizdat ou dazibao à la française paraîtra tous les quinze jours en librairie au prix de 2,50 euros.