Littérature jeunesse : des oeuvres à “prendre au sérieux

Le préjugé est connu : un livre jeunesse serait un demi livre, comme un enfant est une moitié d'adulte... L’ancienne Children Laureate en est convaincue, cette idée est éculée. Ce 21 septembre, l’auteure jeunesse a lancé un manifeste dans lequel elle dénonce le manque de considération pour le travail créé pour les enfants — des livres, à l’illustration, en passant par l’art, la musique.. Sous-estimer la production jeunesse, c’est sous-estimer ce que signifie être un enfant.

« Il existe une notion commune et “paresseuse” selon laquelle créer une œuvre qu'on conçoit pour des enfants est plus facile ou moins exigeant, et qu’un écrivain ou un artiste l’aborderait avec moins de sérieux ou de sincérité que s’il créait pour un public adulte. Je ne crois pas que ce soit vrai », écrit-elle dans le manifeste.

« On pourrait aussi bien suggérer que les livres plus courts ont moins de sens que les plus longs, ou que les grands tableaux valent mieux que les petits. Néanmoins, le point de vue prévaut, ce qui amène à se demander : quelle réalité malheureuse cette idée révèle-t-elle sur la façon dont beaucoup voient nos enfants et nos enfants se perçoivent eux-mêmes ? » ajoute l’auteure britannique.

L’auteur et l’illustratrice des livres d’images Charlie et Lola, et de la série Clarice Bean et Ruby Redfort, lancera ce soir son nouveau manifeste lors d’un événement au Foundling Museum de Londres.

Les livres d'images favorables à la lecture et l'écriture

Son manifeste concrétise de six années de travail au Center for Literacy in Primary Education. Le projet Power of Pictures a vu plus de 7000 enfants et 318 écoles à travers le Royaume-Uni participer à un cours conçu pour aider les enseignants à utiliser des livres d’images. Et de ce fait, à comprendre le processus de développement de livres d’images et à favoriser les relations entre les auteurs et les écoles.

Et les résultats sont sans appel : l’utilisation de livres d’images dans les écoles primaires et l’intégration du dessin dans le processus d’apprentissage améliorent les compétences en écriture et en lecture des enfants. Les résultats ont également permis d’obtenir des scores en tests de lecture plus élevés, ainsi que pour la créativité en écriture.

« On ne comprend pas assez à quel point les livres d’images peuvent être sophistiqués », a déclaré Child, qui a soutenu le projet. « Si nous ne comprenons pas cela, alors nous ne comprenons pas à quel point les enfants sont incroyablement sophistiqués et qu’ils pensent très profondément et puissamment aux choses. Et nous leur rendons un mauvais service si nous ne voyons pas cela. »

Et d'ajouter : « Nous ne devenons pas adultes et perdons simplement notre moi d’enfant dès que nous atteignons un âge particulier. Ces expériences d’enfance font partie de qui nous sommes et elles n’ont pas moins d’impact parce que nous étions petits quand elles se sont produites, bien au contraire. »

S’adressant au Guardian, Child a souligné le commentaire de Martin Amis selon lequel il n’écrirait un livre pour enfants que s’il « avait une grave lésion cérébrale », car « je n’écrirais jamais sur quelqu’un qui m’a forcé à écrire à un registre inférieur à ce que je peux écrire ».

« Quand vous écrivez pour les enfants ou que vous illustrez pour les enfants, c’est simplement revu dans les termes les plus élémentaires, comme si vous ne réfléchissiez pas aussi profondément que si vous écriviez pour les adultes. Je trouve ça très étrange. Ce à quoi vous pensez — dans votre récit ; dans la beauté de l’œuvre et la façon dont vous la concevez, la façon dont vous l’assemblez — il y a autant de réflexion et de sens », a répondu l’auteure anglaise, visiblement effarée par le « simplisme » de ces déclarations. Enfantines ?

