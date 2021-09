Brésil : le réseau de lecteurs Skoob racheté par Americanas

Skoob est la plus grande plateforme sociale autour du livre : plus de 8 millions d’utilisateurs mensuels. Et désormais, si le montant de l’opération n’a pas été dévoilé, elle vise à offrir une expérience omnicanal à l’entreprise mère.

Marcio Cruz, PDG de l’entreprise, souligne qu’il dispose déjà de 49 millions de clients actifs. Avec Skooob dans son escarcelle, c’est une nouvelle porte qui s’ouvre dans le commerce en ligne.

PANORAMA: l'édition en Amérique latine

En outre, Americanas est déjà implanté dans le secteur littéraire, avec une présence à la Bienal do Livro, salon du livre de Rio. Et un engagement dans Livros nas Praças, une bibliothèque mobile à travers le pays.

Skoob, pour sa part, a été lancé en 2009, et s’articule autour de moteurs de recommandations portés par les utilisateurs — à l’image de Babelio en France ou Goodreads aux États-Unis, propriété d’Amazon. Les utilisateurs du site ont entre 16 et 34 ans, et ont produit plus de 45 millions de chroniques d’ouvrages, relate Publish News.