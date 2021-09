Rassemblement de l'édition indépendante internationale à Pampelune

Pensées comme un espace de dialogue entre les cultures, les assises ont pour objectif de questionner et alimenter les débats quant au rôle du livre — des idées —, comme vecteur social. C’est également voulu comme un temps de documentation sur l’état du monde, une cartographie internationale des mouvements de transition et/ou de rupture en cours. Un lieu qui se veut tourné vers les réflexions et de partages d’expériences autour des enjeux d’aujourd’hui et de demain, comme l’écologie, l’économie sociale et solidaire, l’édition inclusive, la plateformisation de la culture…

Les matinées des Assises (9 h — 14 h — UTC+1) seront consacrées à des séances plénières au cours desquelles seront abordées des questions essentielles quant à l’avenir du secteur : dépendances et interdépendances, écologie du livre, inégalités et rapports de domination dans le monde de l’édition, liberté d’éditer, édition en langues minorées, impact de la technologie. Tandis que les après-midi (16 h — 18 h — UTC+1) seront organisés autour d’ateliers et de rencontres en petits groupes visant à forger des alliances concrètes entre professionnels.

Parmi les intervenants : les universitaires et chercheurs John B. Tompson, Julien Lefort-Favreau, Alexandre Laumonier, Gisèle Sapiro, Ana Gallego Cuiñas ; les autrices Djaïli Amadou Amal et Vandana Shiva ; des éditrices et éditeurs du Maghreb, d’Afrique subsaharienne, d’Europe, d’Amérique du Sud, et bien évidemment, d’Espagne.

Les Assises se tiennent dans le cadre de la Foire du livre de Navarre organisée du 25 au 28 novembre 2021 organisée par EDITARGI. Les participants internationaux sont invités à prendre part aux réjouissances de ces journées.

Crédits : Assises internationales de l’édition indépendante