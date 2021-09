Baisse de fréquentation, incivilités : l'opposition des bibliothécaires au Pass sanitaire 

Entre les questionnements sur les bonnes pratiques, les interrogations éthiques et la prise de conscience d’une mission de service public qui va au-delà de l’accès à l’information, quid des professionnels face à la crise sanitaire. On sait déjà que le ministère de la Culture s’est montré plutôt inflexible sur le sujet. Or, avec 700 réponses obtenues, il faut immédiatement relativiser les premiers résultats.

Du matériel, mais un manque humain

La majorité des répondants, sur cette première salve, travaille en médiathèque municipale (53,3 %) contre 43 % en médiathèque municipale en réseau (municipal ou intercommunal). Autre élément : 46,9 % disposent d’une surface d’établissement comprise entre 101 et 500 m2. Seuls 27 % sont au-delà de 1000 m2.

Logiquement, le nombre de salariés est inférieur à 5 personnes dans 13,3 % des cas, contre 18,2 % qui en comptent 21 ou plus. Et, autre outil d’analyse : 77,5 % des établissements collaborent avec moins de 5 bénévoles.

Majoritairement, les répondants affirment n’avoir pas constaté d’absences liées au contexte dans le personnel d’accueil (63,6 %) et, parallèlement, 91, 5 % affirment n’avoir pas bénéficié de renfort en personnel.

Si l’on doit disposer d’un outil pour scanner les code-barres, 85,7 % des répondants assurent avoir eu le matériel nécessaire pour ce faire. Un apport technologique qui pallie peu l’absence d’accompagnement humain : plus de 66 % assurent n’avoir eu que peu voire pas d’accompagnement. Pour autant — ce qui se comprend en regard du nombre de salariés moyen dans les établissements — il n’a pas été possible de faire appel aux syndicats, comme l’indiquent 86,6 % des répondants.

Pass Pass le Pass…

Agents ou bénévoles se sont assez globalement pliés au jeu : 65,1 % acceptent d’effectuer les contrôles des usagers, et seuls 17,4 % des agents et/ou bénévoles refusent de présenter le leur. Conclusion, moins de 6 % des concernés ont été suspendus et/ou transférés, ainsi que 15,9 % de retraits de personnels — majoritairement en arrêt de travail.

À ce titre, notons qu’une récente suspension a fait les gros titres de la presse régionale, quand la directrice de la bibliothèque de Loperhet (Finistère) a affirmé qu’elle refusait de contrôler les usagers. Caroline Couture a ainsi écopé d’une sanction jusqu’au 15 novembre, arguant qu’elle aurait amplement préféré l’aménagement d’un click and collect pour ne pas léser les usagers. Selon ses propos, l’établissement se doit d’accueillir « tous les publics et d’offrir à tous une égalité de traitement », rapporte France 3.

En revanche, côté usagers 59,6 % des répondants affirment avoir eu à gérer des incivilités, et 59,3 % ont pu les faire remonter à leur hiérarchie. Corollaire implacable : 77,1 % ont connu une baisse de fréquentation en regard de septembre 2020 et 94,2 % en regard de septembre 2019. Pour 58,2 % des répondants, cette baisse est comprise entre 10 et 30 % du flux.

Pour répondre aux impératifs sanitaires, seuls 41,7 % ont mis en place des accompagnements spécifiques autour du pass et de la vaccination (prise de RDV, attestation sanitaire, etc.).

Mais on s’en doute, et les chiffres le démontrent, 89,7 % des répondants sont opposés à l’extension du Pass aux 12-18 ans à partir du 30 septembre. Et 88,3 % s’opposent au maintien du Pass en bibliothèques, tout court.

Les résultats sont disponibles ci-dessous. On pourra également remplir le sondage, à cette adresse.

