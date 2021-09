Les Presses de la Renaissance deviennent une collection de Plon

Un nouveau départ pour les Presses de la Renaissance qui deviennent la nouvelle collection « Renaissance », intégrée aux éditions Plon. Sans rompre avec l'esprit originel de la maison d'édition, la nouvelle collection dirigée par Valérie Rossellini s'inscrira dans une optique d'élargissement des domaines abordés par feu Les Presses de la Renaissance.

« Dans la mythologie égyptienne, le phénix mourait et renaissait une fois tous les cinq cents ans, initiant un nouveau cycle d’inspiration au peuple. Voilà ce qu’ambitionnent les auteurs de “Renaissance”, donner une autre vision du monde, une autre façon de le penser et inspirer leurs semblables », notent Valérie Rossellini, directrice de collection, et Céline Thoulouze, directrice générale adjointe, chargée de la fiction, chez Plon.

« À la manière des grands artistes de la Renaissance, illustre période qui vit le retour aux idées et à l’art antiques, laissant derrière elle les années sombres, et qui porta plus haut que tout l’idée d’humanisme. »

Ainsi seront proposés dans cette nouvelle collection des textes qui se voudront « stimulants », des nouveaux récits, de nouvelles manières d’imaginer le monde dans lequel nous voulons vivre, avec des ouvrages à la croisée de plusieurs disciplines (spiritualité, religion, philosophie, politique, économie).

11 auteurs portant une « autre vision du monde »,, porteront ce renouveau littéraire :

- Thomas Leoncini, Fort comme la vie, liquide comme l'amour (Et la Beauté) (Parution le 18 novembre 2021)

- David Tebib et Valérie Rossellini, Tout est toujours possible

- Anne et Gabriel Lefèvre, L'Histoire de la famille Levèfre

- Christelle Veillard, Sagesses Stoïciennes

- Hubert Joly, L'Entreprise à sens Humain : Une affaire de coeur

- Édouard Gaudot, Les Sept Piliers de la Cité

- Benoît Aymonier, Se connecter au Réel

- Monseigneur Chauvet , Notre-Dame d'Espérance (Tome 2)

- Valérie Rossellini, Respirez ! Vous êtes vivants

- François Vayne, Ta blessure ouvre à la lumière

- Émilie Daudin, La Grenade : Comment j'ai raté mon cancer

Diplômée de Sciences Po Paris et de deux cycles d’études supérieures en nance et en sociologie politique, Valérie Rossellini a occupé plusieurs postes de direction à Sciences Po Paris et y a enseigné. Elle a ensuite poursuivi sa carrière dans l’écriture et la production de documentaires télévisés haut de gamme, dans le domaine des sciences humaines, au sein d’une société qu’elle a cofondée.