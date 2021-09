S'engager dans la sauvegarde des animaux, et d'une faune fragile

L’Union internationale pour la conservation de la nature s’alarme. La France abrite une forte richesse en espèces et en milieux naturels. En métropole, elle constitue un véritable carrefour écologique, abritant quatre des cinq principales zones biogéographiques européennes : atlantique, continentale, alpine et méditerranéenne.

Cette diversité écologique est encore plus vaste grâce à ses collectivités d’outre-mer réparties sur l’ensemble de la planète. Elle est d’autre part confrontée, elle aussi, au rythme accéléré de sa disparition.

« Ne pensons pas que l’action sur les espèces menacées se limite à sauver quelques espèces emblématiques que nous voyons régulièrement dans les médias et souvent situées dans d’autres continents. Nous avons, sur le territoire français, déjà identifié plus de 2400 espèces menacées qui méritent toute notre attention et, avec elles, les écosystèmes qui les hébergent », indique Sébastien Moncorps.

L’action collective s’est progressivement renforcée pour protéger la biodiversité, mais il reste encore de très nombreux efforts à déployer pour stopper son érosion et la mettre sur la voie d’un rétablissement durable. Dans ce contexte, Faune Fragile est une invitation à la découverte de la beauté et de la fragilité de ces espèces qui nous entourent, avec lesquelles nous cohabitons en tant qu’autre espèce de la biosphère. Et une invitation à redoubler les efforts et la mobilisation de tous pour assurer leur préservation.

Son auteur, Florian Kirchner, est chargé du programme "espèces" au sein du Comité français de l’UICN. Ingénieur agronome et spécialisé en écologie, il a réalisé un doctorat en biologie de la conservation au Muséum national d’Histoire naturelle pour comprendre le fonctionnement d’espèces végétales rares et menacées.

Sandrot (Sandra Guilbot) est une artiste peintre contemporaine française, née à Marseille en 1989. Elle puise dans la nature la principale source de son inspiration afin de créer des œuvres permettant de sensibiliser à la cause animale et de soutenir des associations de protection de l’environnement.