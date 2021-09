Censurée par un éditeur, une BD sur les violences policières finalement publiée

Prévue à l'origine pour le 16 juin dernier, la parution de Cas de force majeure aux éditions de l'Équateur avait finalement été remise à plus tard. Bien plus tard, en fait, puisque l'auteur-dessinateur Remedium dénonçait un cas de censure de la part du directeur de la maison, Olivier Frébourg.

Selon l'auteur, interrogé par nos soins en juin dernier, Frébourg aurait demandé de modifier le récit consacré à Gérald Darmanin dans Cas de force majeure, « en modifiant pratiquement toutes les cases », à moins de renoncer à publier le livre.

« On me transmet un ensemble de raisons complètement vaseuses avancées par Olivier Frébourg [directeur des Équateurs et éditeur, NdR] : d'abord, que Darmanin a sorti un livre aux éditions de l'Observatoire [Le séparatisme islamiste. Manifeste pour la laïcité, NdR], qui fait partie du groupe Humensis, ce qui serait problématique, puis qu'une autrice publiera aux Équateurs un livre sur le terrorisme à la rentrée, et que sa protection policière pourrait être remise en cause si le ministre est attaqué », racontait Remedium.

« Je n'ai pas eu de relations directes avec Olivier Frébourg », déplorait encore Remedium, « et je regrette qu'il ait laissé pourrir le projet sans assumer le fait de ne pas publier le livre ».

De fait, et malgré plusieurs tentatives de notre part, Olivier Frébourg n'a jamais souhaité s'exprimer sur le sujet ou répondre à nos questions, pas plus que le groupe Humensis, dont fait partie la maison d'édition Les Équateurs. L'éditrice responsable du livre de Remedium aux éditions de l'Équateur ne travaille plus pour la maison, pour des raisons personnelles, toutefois, qui n'ont rien à voir avec l'événement, semble-t-il.

Sur Facebook, Remedium annonce la parution prochaine de Cas de force majeure, chez Stock, et donne rendez-vous en librairies en début d'année 2022. « Au terme d'une période de réflexion assez intense et après avoir étudié les différentes propositions, j'ai choisi de m'engager aux côtés des Éditions Stock, où j'ai rencontré deux éditrices enthousiasmées et déterminées à offrir une belle place à ce projet, qui se parera d'une nouvelle couverture pour l'occasion », indique-t-il.