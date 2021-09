Soutien scolaire : Editis entre au capital de Meet in Class

Editis est leader du secteur de l’éducation avec les Maisons Bordas, CLE International, Daesign, Le Robert, Éditions MDI, Nathan, Retz, Syros.

Meet in Class, déploiement à la rentrée

Créée il y a quatre ans par 3 lauréats des Grandes Écoles françaises, Meet in Class fonde sa réputation sur son modèle de cours en mini-groupes. Très vite, leur plateforme connaît un grand succès : 3000 élèves inscrits, 5000 professeurs sélectionnés sur une base de 46 000 candidats, et une note de satisfaction maximale donnée par 97 % des parents ayant fait appel au service.

Les cours en présentiel étaient déjà proposés dans 13 départements pendant l’année scolaire 2020-2021. Grâce aux fonds nouvellement levés, les cours en présentiel Meet in Class seront bientôt disponibles dans 16 départements.

« Pendant la période délicate de crise de la Covid-19, nous avons reçu des centaines de demandes par jour de parents et d’élèves en difficulté scolaire. Le rôle précieux des professeurs Meet in Class est d’aider les élèves à mieux réussir. D’où cette ambition de s’agrandir pour en faire bénéficier le plus grand monde », souligne Youssef Zakaria, co-fondateur de Meet in Class.

Une plateforme qui facilite les cours de soutien...

75 % des clients Meet in Class préfèrent choisir des cours en présentiel, surtout après les longues périodes où les écoles étaient fermées.

Meet in Class opère une plateforme où des professeurs indépendants peuvent proposer et gérer facilement des cours réguliers en petits groupes ainsi que des stages intensifs. Sur la plateforme, le parcours d’inscription et de mise en relation est fluide et efficace. Il s’appuie sur un outil de matching qui facilite la mise en relation entre le professeur et les élèves. Il suffit simplement d’entrer sur la plateforme et s’inscrire.

... Et à prix réduit

Proposer un soutien scolaire de qualité accessible à tous, telle est la mission de Meet in class pour accompagner un maximum d’élèves et favoriser leur réussite, quelle que soit leur origine sociale. Sur la base de 2 heures par semaine, des professeurs diplômés accompagnent des mini-groupes d’élèves (4 élèves maximum). Ce format rend le cours plus accessible (15 €/h par élève) et donne accès à des professeurs expérimentés qui aident chaque élève individuellement à réussir. À distance ou en présentiel, les deux formats sont accessibles désormais presque partout en France.

« Nous croyons beaucoup au projet de Meet in Class qui démocratise le soutien scolaire avec une proposition simple et abordable, et aurons à cœur de les aider à réussir » explique Michèle Benbunan, directrice générale d’Editis.

Crédit photo : Meet in Class