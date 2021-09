Bernard Arnault quitte Lagardère pour... Lagardère

Il est beau et souriant, ce cher Markus, à la tête du plus gros groupe d’édition littéraire au monde. Et il peut sourire plus largement encore, après que la maison-mère Bertelsmann a fait part des résultats du premier semestre 2021. Une paille, une bagatelle — on n’en fera pas un massacre —, mais ce sont 8,69 milliards € de chiffre d’affaires que l’entreprise enregistre. Et ce, avec 10,7 % de hausse, en regard du T1 2020.