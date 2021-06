Une nouvelle ère s’ouvre pour Lagardère

Avec plus de 5,6 millions d’exemplaires vendus en France – poche, grand format et livre audio, à l’exception du numérique – et plus de 67,8 millions € de chiffre d’affaires (estimations Edistat), Fifty Shades of Grey et ses variantes ne font pas dans la nuance. E.L. James, romancière autopubliée, devenue star internationale aura abondé chez Lattès, Livre de Poche ou encore Audiolib, dans une bien moindre mesure. Et voici qu'est sorti, outre-Atlantique et en France, l’ultime tome – aux ventes tout aussi véloces….