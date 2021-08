Le patron de Penguin Random House, Markus Dohle, est heureux. Très heureux.

Un chiffre record, jure Bertelsmann, qui enregistre un bénéfice net de 1,05 milliard €, contre 386 millions l’année passée. N’importe qui aurait un sourire radieux dans de telles circonstances. Car PRH participe à sa mesure de cette prospérité : 1 804 milliard € de chiffre d’affaires, contre 1,627 milliard € l’an passé. Et un bénéfice qui grimpe de 209 millions € à 324 millions €.

Alors, tête froide et chemise repassée, Markus vise l’avenir : « Nous demeurons concentrés sur la poursuite de cette croissance, dans un marché mondial du livre en constante expansion », indique-t-il dans un courrier adressé au personnel de l’entreprise.

Les nouvelles habitudes de consommation, les nouveaux contenus, tout cela, PRH en a éminemment conscience. « Nous prenons des mesures pour développer un écosystème du livre qui soit sain, y compris le soutien dans le redressement financier des librairies après la pandémie », poursuit le PDG.

Et pour ce faire, PRH dispose d’études marketing opérées « auprès de consommateurs et fondées sur des données qui favoriseront l’engagement des lecteurs ». L’optimisme est de rigueur, et la rigueur pas nécessaire si l’on est optimiste.

« Plus nous adoptons un état d’esprit centré sur la croissance, marqué par l’expérimentation et l’apprentissage, plus nous pourrons et serons une voix optimiste pour notre entreprise et toute l’industrie. »

Amen.